Nach Taxi-Aufreger: 40100 schießt gegen Uber

Der Taxi-Streit zwischen einem Uber-Fahrer und einer Dame geht in die nächste Runde. Eine Frau wollte samt Katzen nach Hause gefahren werden, der Fahrer verlangte zusätzliches Geld. Uber droht der Pensionistin mit einer Sperre. Jetzt reagiert auch Taxi 40100 auf den aufsehenerregenden Vorfall.

Eigentlich wollte Ingeborg N. (70) nur in Ruhe mit einem Uber nach Hause fahren, oe24 berichtete So ließ sie sich nach einem Tierarztbesuch mit ihren beiden Katzen abholen. So weit, so gut. Doch laut Ingeborgs Aussagen wurde der Uber-Fahrer nach wenigen Minuten Fahrt plötzlich unfreundlich. Grund für seinen Frust: Ingeborg hatte in der Uber App nicht angegeben, dass sie Tiere dabei hätte. Er selbst, würde diese nämlich eigentlich nicht mitnehmen.

Fahrer wollte zusätzliches Geld

Für Ingeborg nicht nachvollziehbar. Ihre Katzen schliefen noch von der Narkose in der Transportbox. Auch versteht sie das Verhalten des Fahrers nicht. Zudem wollte der Fahrer zusätzliche 17 Euro von der Frau haben, da die Katzen mitgeführt wurden.

Auch am Ende der Fahrt zeigte sich der Uber-Lenker alles andere als hilfsbereit. Denn obwohl die Pensionistin schon fast 70 Jahre alt ist und eine schwere Transportbox zu schleppen hatte, half ihr der Fahrer nicht einmal aus dem Wagen.

Nach dem Aufreger reagierte dann auch Uber auf den Vorfall: Die sahen den Fehler jedoch nicht beim Fahrer sondern bei der Kundin. Uber schrieb der 70-Jährigen, dass ihr die Sperre von der Plattform droht.

40100 reagiert und schießt gegen Uber

Nach dem Aufreger reagiert nun auch das Taxiunternehmen 40100 auf den Vorfall und zeigt sich über das Verhalten des Uber Fahrers entsetzt. „Voller Entsetzen mussten wir heute feststellen, dass das Kundenservice anscheinend nicht allen Taxivermittlern wichtig ist“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Auch die drohende Kündigung der Frau bei Uber sorgt für Kopfschütteln. "Das geht gar nicht! Kundenfreundlichkeit sieht anders aus“, so Hruza.

Ein Angebot hat das Taxinunternehmen ebenfalls für die ältere Dame. "Wir würden der Dame gerne einen 25-Euro-Gutschein für die nächste Fahrt zukommen lassen. Wir wollen der Frau zeigen, dass es in Wien Taxivermittler gibt, denen das Wohl der Kunden (und ihren Tieren) noch am Herzen liegt“