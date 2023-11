Diese Frau hatte an einem Tag Sex mit 919 Männern

''Die Veranstaltung sollte im Rahmen eines Kongresses für Erwachsene stattfinden.''

Es ist ein Weltrekord, der wohl so schnell nicht gebrochen wird. Im Jahr 2004 wurde der Rekord für das Schlafen mit den meisten Partnern an einem einzigen Tag von Lisa Sparks gebrochen, als sie innerhalb von acht Stunden mit 919 Männern schlief. Das sind mehr als 115 Männer pro Stunde.

Unfassbare Zahl

Ihre Konkurrentinnen waren zwei andere Frauen, von denen eine den Weltrekord bereits zuvor gehalten hatte - sie hatte an einem Tag mit 759 Männern geschlafen. Lisa Sparks hatte im Durchschnitt rund 45 Sekunden für jeden Mann Zeit.

Sie sagte: "Der Rekord liegt bei 919. Er wurde '04 in Polen aufgestellt. Ich hatte einen Riesenspaß. Es war eine Art außerkörperliche Erfahrung, ohne anzuhalten. Die Veranstaltung sollte im Rahmen eines Kongresses für Erwachsene stattfinden. Aber die polnische Regierung wollte nichts damit zu tun haben. Es war also ein lustiges Katz- und Mausspiel. Ich war ein wenig nervös, als ich am Flughafen eincheckte und durch den Zoll ging. Ich dachte, die polnische Regierung würde uns dort festnehmen."