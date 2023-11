Mann will kein Fleisch auf Hochzeit: Braut ergreift die Flucht

In einem unerwarteten Twist der Hochzeitsvorbereitungen sorgt ein veganer Bräutigam für Furore, indem er vehement auf ein fleischloses Hochzeitsmenü besteht.

Die verzweifelte Frau wandte sich an die "DEAR JANE"-Rubrik der "Daily Mail" und schilderte das Dilemma. Obwohl das Paar bisher in puncto Ernährung einig war und problemlos gemeinsam vegane Mahlzeiten genoss, offenbart der Bräutigam plötzlich eine kompromisslose Seite.

Will kein Fleisch auf seiner Hochzeit

Der Veganer beharrt darauf, dass bei der Hochzeitsfeier kein Fleisch serviert werden soll, da er sich unwohl dabei fühlt. Zudem würde sich ein großer Teil seiner Familie, die ebenfalls vegan lebt, durch Fleischbeilage beleidigt fühlen. Die Braut äußerte ihre Verwirrung: "Er erlaubt Fleisch in unserem Haus, also macht es für mich keinen Sinn, dass er es von unserer Hochzeit verbannen will. Als ich ihn darauf ansprach, schien seine Familie die einzige zu sein, die zählt."

Die besorgte Frau zweifelt nun an ihrer Entscheidung, diesen Mann zu heiraten. Die sture Haltung des Bräutigams bereitet ihr kalte Füße, und sie erwägt ernsthaft, die gesamte Hochzeit abzusagen.

Bestsellerautorin Jane Green kommentierte in ihrer Kolumne in der "Daily Mail" das Dilemma. Sie betonte, dass nicht der Veganismus das Hauptproblem sei, sondern die mangelnde Kompromissbereitschaft des Mannes. Als zukünftiger Ehemann sollte er Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Frau und der Gäste nehmen. Green schloss mit den Worten: "Diese Hochzeit handelt von beiden, und Sie haben beide die gleichen Bedürfnisse. Sollte er nicht zu einem Kompromiss bereit sein, haben Sie seinen entscheidenden Schwachpunkt vor der Hochzeit entdeckt. Seien Sie dankbar, dass Sie es vor der Hochzeit erfahren haben und nicht danach."