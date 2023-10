Ex-Freundin von Bräutigam bewirft Braut auf Hochzeit mit Fäkalien

Im Internet wurden unterschiedliche Meinungen laut – von Mitleid bis hin zu psychologischen Spekulationen über die Motive der Angreiferin.

Es sollte ein Tag voller Glück und Liebe sein, doch was als traumhafte Hochzeit in Bolivien begann, endete in einem Albtraum. Die Feier wurde zum Schauplatz einer widerlichen Attacke, als plötzlich die Exfreundin des Bräutigams auftauchte und eine Ungeheuerlichkeit inszenierte.

Frau warf mit Fäkalien um sich

Die Bilder, die in den bolivianischen Medien für Aufsehen sorgten, zeigen das junge Paar, strahlend, den Weg aus der Kirche antretend. Ein Moment voller Hoffnung und Freude, der jedoch jäh und schockierend unterbrochen wurde. Ein Eimer voller Kot und Urin traf die Braut, hinterließ sie mit beschmutztem Kleid und demütigendem Dreck im Gesicht.

„Wie sehr muss man jemanden hassen, dass man mit Fäkalien um sich wirft?“, so ein Gast. Die traumatisierte Braut äußerte sich in den sozialen Medien und hofft nun auf ein Ende der Anfeindungen durch die Ex.

Groom's ex throws p00p at him and his new bride after storming their wedding in Bolivia. pic.twitter.com/uqqQnqotAD — ceaforgng (@ceafng) October 28, 2023

Das Video des Vorfalls wurde in der Sendung "Al Rojo Vivo" ausgestrahlt und sorgte landesweit für Diskussionen. Moderatorin Lourdes Stephen bezeichnete die Exfreundin als "toxische Frau auf einer anderen Ebene". Im Internet wurden unterschiedliche Meinungen laut – von Mitleid bis hin zu psychologischen Spekulationen über die Motive der Angreiferin.

Bislang ist unklar, ob das frischvermählte Paar rechtliche Schritte eingeleitet hat. Eine unvergessliche Hochzeit, allerdings aus den falschen Gründen – eine Geschichte, die in Bolivien und darüber hinaus für Furore sorgt.