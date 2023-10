Frau bestellt in Hotel Wasser: Bekommt Sperma serviert

Terrorpläne am Wiener Hauptbahnhof: U-Haft um vier Wochen verlängert Der 16-jährige mutmaßliche Islamist und Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), dem vorgeworfen wird, er habe am 11. September am Wiener Hauptbahnhof Passantinnen und Passanten mit einem Kampfmesser niederstechen wollen, bleibt weiter in Haft.