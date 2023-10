Ex-Liverpool-Star prügelte auf seinen Trainer ein

Der Linksfuß hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen, darunter 201 Spiele für PSG und 80 Einsätze für Liverpool.

Erfahrung hin oder her, manchmal kochen die Emotionen über. Mamadou Sakho (33), ehemaliger Nationalspieler Frankreichs und in der Vergangenheit für PSG und den FC Liverpool im Einsatz, sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem es am Dienstag beim Training des HSC Montpellier zu einem heftigen Zwischenfall kam.

Prügelte auf Trainer ein

Berichten der französischen Zeitung L'Équipe zufolge geriet Sakho in einen hitzigen Streit mit seinem Trainer Michel Der Zakarian (60). Der Konflikt begann auf dem Spielfeld und setzte sich in der Umkleide fort. Der Coach soll abfällige Bemerkungen gemacht haben, die bei Sakho offenbar den Geduldsfaden zum Reißen brachten.

Es heißt, Sakho habe Der Zakarian am Kragen gepackt und sogar zu Boden geworfen, wobei die Halskette des Trainers beschädigt wurde. Andere Teammitglieder mussten eingreifen, um die beiden Streithähne zu trennen.

Sakho, der 23-mal für die französische Nationalmannschaft auflief, kehrte im Sommer 2021 von Crystal Palace in die Ligue 1 zurück, spielt aber unter Der Zakarian nur eine Nebenrolle. Sein einziger Auftritt in dieser Saison war ein sechsmütiger Einsatz am siebten Spieltag gegen den FC Lorient.

Trotzdem könnte die gewalttätige Auseinandersetzung sein Ende bei Montpellier bedeuten, da ihm angeblich die fristlose Kündigung droht.