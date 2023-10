Betrug: Biathlon-Superstar festgenommen!

Bereits vor einem Jahr wurde sie von ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (27) verklagt, doch der Skandal kam erst diesen Sommer ans Licht.

Ein Skandal erschüttert die französische Biathlon-Nationalmannschaft. Die Gesamtweltcup-Siegerin Julia Simon befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, im Zusammenhang mit einem langwierigen Kreditkartenbetrug. Die französische Tageszeitung Le Dauphiné Libéré berichtete, dass die 27-jährige Athletin am frühen Dienstagmorgen in Albertville festgenommen wurde.

Mehrere Vorwürfe

Simon wird vorgeworfen, Kreditkartenbetrug und Diebstahl begangen zu haben. Bereits vor einem Jahr wurde sie von ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (27) verklagt, doch der Skandal kam erst diesen Sommer ans Licht. Angeblich hat Simon Käufe im Wert von 1600 Euro mit Braisaz-Bouchets Bankkarte getätigt.

Simon wies die Vorwürfe über ihren Anwalt zurück und erstattete ihrerseits Anzeige wegen Identitätsdiebstahl. Die Ermittlungen dauerten an, da die Polizei IP-Adressen identifizieren musste, um die Herkunft der Bestellungen nachzuvollziehen.

Der Skandal belastet das französische Biathlon-Team kurz vor Beginn der Saison 2023/24 weiterhin. Julia Simon hatte isoliert trainiert, kehrte aber vor kurzem zur Mannschaft zurück.