Grusel-Vater ließ Sohn (12) verhungern: Maden aßen Leiche

Die Leiche eines unterernährten 12-jährigen Jungen wurde in einem Haus in Wisconsin entdeckt. Das verstorbene Kind wurde am 10. Oktober in einem Haus in Milwaukee in einer Decke eingewickelt in einem stark verwesenden Zustand aufgefunden, wie das Büro des Gerichtsmediziners laut TMJ4 News bestätigte.

Horror-Fall

Die Behörden versuchen nun, den Vater des Jungen, Romuan Jovaes Moye, im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen zu verhaften, der als Mord untersucht wird, wie aus der Strafanzeige hervorgeht. "Die Leiche war extrem unterernährt und abgemagert und wies eine mäßige Zersetzung des Körpers auf", heißt es in der Anzeige.

Moyes, von dem die Polizei behauptet, dass er derzeit auf der Flucht ist, steht vor mehreren Anklagen, darunter drei Anklagen wegen chronischer Vernachlässigung eines Kindes sowie wegen Nichtmeldung des Todes eines Kindes. Dem Verdächtigen drohen bis zu 82 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 45.000 Dollar, falls er für schuldig befunden wird, sagte die Staatsanwaltschaft laut TMJ4 News.

Robinson war eines von vier Kindern, die Moyes gezeugt hatte, aber das einzige Kind, das sich zum Zeitpunkt des Todes in seiner Obhut befand, heißt es in der Klage.