Wissenschaftler glauben, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eher früher als später auf 120 Jahre ansteigen könnte.

Derzeit gibt es mehr Menschen, die 100 Jahre oder älter sind als je zuvor, und diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen. Die Alternsforschung zielt darauf ab, dass ein längeres Leben auch gesünder ist und finanziell unterstützt wird, wobei Länder wie Japan, Spanien und die Tschechische Republik die höchste Zahl von Hundertjährigen pro Kopf aufweisen.

In einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlichten Arbeit hat David McCarthy, Professor für Risikomanagement an der University of Georgia, berechnet, dass in den nächsten Jahrzehnten Menschen - insbesondere Frauen - das durchschnittliche Alter von 122 Jahren überschreiten könnten.

In Japan beispielsweise könnten nach McCarthys Modellen Frauen, die 1940 geboren wurden, ein Höchstalter von etwa 125 oder 130 Jahren erreichen. In den USA könnten Frauen, die 1940 geboren wurden, zwischen 120 und 125 Jahre alt werden. McCarthy sagt, dass all diese mathematischen Modelle zusammengenommen darauf hindeuten, dass unser Höchstalter biologisch nicht konstant ist, sondern ansteigt, zumindest im Moment.