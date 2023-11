Frau fährt mit Sohn auf Windschutzscheibe spazieren

Die Fahrerin, eine 27-jährige Frau, gestand, dass der Sohn ihrer Freundin unerwartet durch das Dachfenster nach draußen geklettert war.

In den Straßen von Pakenham, südöstlich von Melbourne, spielte sich am Sonntag ein waghalsiges Szenario ab, das an einen Hollywood-Stunt erinnert. Aufnahmen von aufmerksamen Anwohnern zeigen, wie ein graues Auto mit einem Kind auf der Windschutzscheibe mit etwa 50 km/h unterwegs war.

Kuriose Bilder

Die Fahrerin, eine 27-jährige Frau, gestand, dass der Sohn ihrer Freundin unerwartet durch das Dachfenster nach draußen geklettert war. Die skurrilen Szenen wurden von Passanten festgehalten, die entsetzt die riskante Fahrt beobachteten.

Erstaunlicherweise lachte die Fahrerin Zeugen aus, als sie aufgefordert wurde, das Auto zu stoppen. Später äußerte sie jedoch Reue und erklärte: "Ich verstehe den Ernst der Lage und übernehme die volle Verantwortung." Glücklicherweise kam der Junge unverletzt davon, indem er durch das Dachfenster wieder in den Innenraum kletterte, als das Auto anhielt.

Trotz ihrer Reue wird die Frau nicht vor einer Anklage verschont.