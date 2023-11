Mutter stillt ihr Baby in Fahrgeschäft

Die Kontroverse entfachte, als das Bild auf Instagram geteilt wurde.

Der Freizeitparkbesuch der Barnyak-Familie in Orlando nahm einen kuriosen Verlauf, als die Einjährige Poppy während einer Fahrt im "Frozen Even After" hungrig wurde. Mutter Meredith Barnyak griff kurzerhand zur Brust, um ihr Baby zu stillen. Was sie nicht bedachte: Ein Foto-Point fing diesen intimen Moment ein.

"Unverantwortlich"

Die Aufnahme zeigt Meredith lächelnd, während sie Poppy im Dunkeln stillt, umgeben von unbekannten Parkbesuchern. Die Kontroverse entfachte, als das Bild auf Instagram geteilt wurde. Einige applaudieren der Mutter für ihre Gelassenheit, während andere die Aktion als "gefährlich und unverantwortlich" kritisieren.

Eine besorgte Kommentatorin gibt zu bedenken, dass Disney-Parks nicht ohne Risiko seien und verweist auf Unfälle. Meredith verteidigt sich: "Es war eine Bootsfahrt, nicht eine Achterbahn. Die Stimmung war entspannt, und das Foto entstand im Dunkeln vor einer unerwarteten Abfahrt."

Trotz negativer Rückmeldungen bleibt Meredith gelassen und betont, dass sie ihr Kind nicht in Gefahr bringen würde.