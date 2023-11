Drogen-Junkie zieht in Disneyland blank und legt Fahrgeschäft lahm

Nach seiner vorübergehenden Festnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Ein irrer Vorfall erschütterte am Sonntag die Welt des Disneyland in Kalifornien. Ein 26-jähriger Mann sorgte für Aufregung, als er sich nackt über die Kulissen der beliebten Attraktion "It's a Small World" schleppte und ein Bad in den Kanälen nahm. Die Polizei griff schnell ein und konnte den Täter rasch dingfest machen.

Skandalöse Szenen

Die skandalösen Szenen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Ein auf der Plattform X veröffentlichtes Foto erlangte bis Montagabend beinahe drei Millionen Views. Laut USA Today zeigen weitere Videos den jungen Mann, kaum bekleidet und augenscheinlich in seiner Motorik eingeschränkt, wie er über die Kulissen der Attraktion turnt.

Nach seiner vorübergehenden Festnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige unter Drogeneinfluss stand und wegen exhibitionistischer Handlungen belangt wurde.