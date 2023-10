'Rocky'-Legende Burt Young (83) verstorben

Seine bekannteste Rolle war zweifelsohne die des grimmigen Schlachthausarbeiters Paulie, der die Herzen der Fans im ersten 'Rocky'-Film von 1976 eroberte.

Hollywood trauert um eine seiner schillerndsten Persönlichkeiten: Burt Young, bekannt für seine Rolle als Paulie Pennino in den "Rocky"-Filmen an der Seite von Sylvester Stallone, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der aus dem New Yorker Stadtteil Queens stammte, verstarb bereits am 8. Oktober, wie seine Tochter der "New York Times" mitteilte. In seiner über sechs Jahrzehnte andauernden Karriere wirkte Young in rund 160 Film- und Fernsehproduktionen mit und war auch als Maler erfolgreich.

Tiefe Trauer

Seine bekannteste Rolle war zweifelsohne die des grimmigen Schlachthausarbeiters Paulie, der die Herzen der Fans im ersten "Rocky"-Film von 1976 eroberte. Sylvester Stallone, sein langjähriger Freund und Filmpartner, würdigte Young auf Instagram und schrieb: "Mein lieber Freund Burt Young, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler. Die Welt und ich werden dich vermissen. Ruhe in Frieden."

"Rocky" entwickelte sich nach seinem Erscheinen zu einem Kassenschlager und erhielt bei den Oscars 1977 zehn Nominierungen, von denen er drei gewann, darunter "Bester Film" und "Beste Regie". Young war ebenfalls für seine Nebenrolle nominiert, ging aber leer aus.

Young spielte auch in den weiteren "Rocky"-Verfilmungen mit und verkörperte den Bruder von Stallones schüchterner Freundin und späteren Ehefrau Adrian. Er hatte die Rolle übernommen, nachdem Stallone ihn förmlich darum gebeten hatte. Young erzählte einst der "New York Times": "Ich habe ihn (Paulie) zu einem harten Kerl mit Sensibilität gemacht." Trotz seiner schroffen Darstellung im Film sei er im wahren Leben ein herzensguter Mensch gewesen.

Er hatte eine kurze Karriere als Boxer hinter sich, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. In seinen jungen Jahren hatte er als Marines-Soldat begonnen und arbeitete sich als Teppichleger und in anderen Gelegenheitsjobs durch, bevor er sein schauspielerisches Talent entdeckte.

Neben den "Rocky"-Filmen war Young in weiteren Filmklassikern wie "Chinatown" (1974), "Es war einmal in Amerika" (1984), "The Killer Elite" (2011) und "Letzte Ausfahrt Brooklyn" (1989) zu sehen. Darüber hinaus war er in erfolgreichen TV-Produktionen wie "MAS*H", "Miami Vice" und "The Sopranos" vertreten.