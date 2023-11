Dank dieses Medikamentes sollen Hunde länger leben

Der Schlüsselbestandteil dieses Anti-Aging-Medikaments ist ein Wirkstoff, der das Wachstum bei größeren Hunden verlangsamen soll.

In den USA forscht das Unternehmen "Loyal for Dogs" an einem außergewöhnlichen Projekt: einem Anti-Aging-Medikament speziell für Hunde. Dieses bahnbrechende Präparat namens LOY-001 hat bereits eine wichtige regulatorische Hürde bei der FDA genommen. Das Unternehmen kündigte stolz an, dass die Injektionen, LOY-001 und sein Nachfolger LOY-002, älteren Hunden mit einem Gewicht von über 18 Kilogramm verabreicht werden können, um den natürlichen Alterungsprozess zu verlangsamen.

Neues Medikament

Der Schlüsselbestandteil dieses Anti-Aging-Medikaments ist ein Wirkstoff, der das Wachstum bei größeren Hunden verlangsamen soll. Die Idee dahinter basiert auf der Erkenntnis, dass das schnelle Wachstum bei großen Hunden den Stoffwechsel beschleunigt und die Lebensdauer verkürzt. Kleine Hunderassen leben im Durchschnitt länger, da ihr langsames Wachstum den Stoffwechsel weniger belastet.

Experten wie Celine Halioua, CEO von "Loyal for Dogs", betonen, dass LOY-001 dazu dienen soll, Haustieren zu einem erschwinglichen Preis zusätzliche gesunde Lebensjahre zu schenken. Die erste Dosis könnte bereits 2026 auf den Markt kommen, und das Unternehmen hofft, damit nicht nur die Lebenserwartung von Hunden zu verlängern, sondern auch den Weg für ähnliche Forschungen im Bereich der menschlichen Langlebigkeit zu ebnen.

Der älteste Hund erreichte beeindruckende 31 Jahre und 165 Tage und widerlegt die Notwendigkeit von Medikamenten. Sein Geheimnis: die richtige Ernährung und ein stressfreies Leben auf dem Land.