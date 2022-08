Hier geht ein 300.000 € Lamborghini in Flammen auf

Ein Lamborghini Aventador geht in Flammen auf, sein Beifahrer kämpft um sein Leben.

Es war ein Horror-Crash, der sich in West Yorkshire zugetragen hat. Ein Lamborghini Aventador crashte in einen Mazda CX5 und ging in Flammen auf. Der lilafarbene 2019er Aventador SVJ Coupe gehört dem Familienunternehmen des selbsternannten Lord Aleem, Platinum Executive Travel, das sich auf die Vermietung von Supersportwagen spezialisiert hat.

"Es war eines unserer Fahrzeuge, wir wollen nicht darüber sprechen", sagte ein Sprecher gegenüber Birmingham Live. Ein männlicher Beifahrer im Lamborghini erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und befanden sich ebenfalls im Krankenhaus.

© Ben Lack-YappApp

Bilder vom Unfallort zeigen große Flammen und schwarze Rauchschwaden, die aus dem lilafarbenen Supersportwagen aufsteigen. Die Polizei von West Yorkshire bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: "Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der M62, bei dem ein Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

"Der Lamborghini fuhr an der Anschlussstelle 25 auf die Autobahn auf, während der Mazda bereits auf der Autobahn unterwegs war, als es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge fingen anschließend Feuer", so die Polizei weiter.