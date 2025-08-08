Alles zu oe24VIP
Ärtzekammerpräsident Stefan Kastner
© ORF

Pensionslücke

Hälfte der niedergelassenen Ärzte in Tirol ist älter als 55 Jahre

08.08.25, 11:12
Teilen

Tiroler Ärztekammerpräsident schlägt Alarm. 


Tirol. Knapp die Hälfte der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Tirol, ob Haus- oder Fachärzte mit oder ohne Kassenvertrag, ist älter als 55 Jahre. Der Tiroler Ärztekammerpräsident Stefan Kastner schlägt Alarm, er sieht eine massive Lücke in der Gesundheitsversorgung auf die Tiroler zukommen. Er fordert mehr Ausbildungsplätze für angehende Mediziner nach dem Studium. „Wobei ich nicht die Studienplätze alleine meine, sondern wir müssen auch jedem Arzt und jeder Ärztin nach dem Studium einen Arbeitsplatz zur Ausbildung anbieten. Und das passiert derzeit nicht“, kritisiert Kastner auf orf.at. Es gibt Wartezeiten nach dem Studium auf einen Ausbildungsplatz, und in dieser Zeit würden ich viele in anderen Bundesländer umsehen oder im benachbarten Ausland, etwa in Deutschland oder Italien. 

Verschärft die Situation zusätzlich: „Ein Vollzeitäquivalent eines Arztes arbeitet im Krankenhaus jetzt weniger Stunden als früher. Daher benötigen die Krankenhäuser mehr Ärzte“, erklärt Kastner. Das führe wiederum dazu, dass weniger Ärzte in den niedergelassenen Bereich gehen, um eine eigene Praxis zu betreiben.

