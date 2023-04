NASA warnt: Neues 'Schwarzes Loch' ein 'Unsichtbares Monster'

Das supermassive Schwarze Loch hat eine noch nie dagewesene Spur von Sternen erzeugt und einen 200.000 Lichtjahre langen "Kondensstreifen" aus neugeborenen Sternen mit dem doppelten Durchmesser der Milchstraße zurückgelassen.

"Es ist ein unsichtbares Monster auf freiem Fuß, das so schnell durch den intergalaktischen Raum rast, dass es, wenn es sich in unserem Sonnensystem befände, in 14 Minuten von der Erde zum Mond reisen könnte", schrieb die NASA in einer Mitteilung. Das "unsichtbare Monster" befindet sich am Ende der Spalte seiner Muttergalaxie, mit einem "bemerkenswert hellen Knoten" aus ionisiertem Sauerstoff an der äußersten Spitze.

"Wir glauben, dass wir hinter dem Schwarzen Loch einen Sog sehen, in dem sich das Gas abkühlt und Sterne bilden kann. Wir sehen also eine Sternentstehung, die dem Schwarzen Loch folgt", so Pieter van Dokkum von der Yale University. "Was wir sehen, sind die Nachwirkungen. Wie das Kielwasser hinter einem Schiff, so sehen wir das Kielwasser hinter dem Schwarzen Loch".

So entstand das Schwarze Loch

Die Wissenschaftler glauben, dass entweder Gas durch die Bewegung des Schwarzen Lochs schockiert und aufgeheizt wird oder eine Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch die Strahlung verursacht. "Das Gas vor dem Schwarzen Loch wird geschockt, weil sich das Schwarze Loch mit Überschall und sehr hoher Geschwindigkeit durch das Gas bewegt. Wie das genau funktioniert, ist nicht wirklich bekannt", sagte van Dokkum.

Laut NASA wurde so etwas noch nie zuvor gesehen, und das Hubble-Weltraumteleskop hat die seltene Beobachtung "zufällig" eingefangen. Die Astronomen glauben, dass das entlaufene Schwarze Loch freigesetzt wurde, nachdem zwei Galaxien vor etwa 50 Millionen Jahren miteinander verschmolzen waren - was zwei supermassereiche Schwarze Löcher in ihren Zentren zusammenbrachte.