Kimon Bisogno wurde von dem Weißen Hai angegriffen. Die 39-Jährige war gerade mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Tochter (5) auf Urlaub.

Kimon Bisogno wollte sich eine Auszeit von ihrer Pizzeria in Kapstadt gönnen. Deshalb verbrachte die 39-Jährige ein paar Tage in einem Luxusresort am Plettenberg Bay - zusammen mit ihrem Lebensgefährten Diego Milesi (40) und ihrer gemeinsamen 5-jährigen Tochter.

Die Südafrikanerin lernte ihren Lebensgefährten laut Daily Star vor 13 Jahren auf Ibiza kennen. Die beiden zogen nach Südafrika und bekamen vor fünf Jahren Töchterchen Luna. Das Paar engagierte sich gerne für weniger Glückliche im sozialen Bereich, sie servierten unter anderem Mahlzeiten für Arme und Hungernde.

Doch am Wochenende wurde das Glück der kleinen Familie zerstört. Ein Weißer Hai griff bei einem morgendlichen Bad nahe des Strandes Kimon Bisogno an. Die 39-Jährige überlebte die Attacke nicht. Es war der zweite tödliche Haiangriff innerhalb von drei Monaten in der Region. Der Strand wurde bereits gesperrt und Hai-Warnschilder aufgestellt.

"Die Welt hat wirklich ein helles, strahlendes Licht und eine reine Seele verloren, die Glück, Lachen, Glanz und Freundlichkeit hinterlassen hat, wo immer du hingegangen bist.", schreibt eine Freundin auf Facebook. "Du warst echt und hattest so viel Liebe in Deinem Herzen."