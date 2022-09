Frau (39) von Weißem Hai getötet

Die 39-Jährige wurde nur einige Meter vom Strand entfernt angegriffen.

Eine 39-Jährige wurde am Central Beach in Plenntenberg Bay in Südafrika von einem Weißen Hai angegriffen. Andere Strandbesucher versuchten der Frau zu helfen. Die Seerettung war schnell vor Ort. Es konnte aber nur noch die Leiche der Frau etwa 15 Meter vom Ufer entfernt, geborgen werden.

© Getty ×

Dem Mirror zufolge berichtete ein Augenzeuge den Rettungskräften: "Es war etwas bewölkt, aber die Sonne schien, und es gab einige Leute, die ein frühes Bad genommen hatten, da es recht warm war." Dann wären viele Leute schreiend aus dem Wasser gelaufen. Die Frau war im seichten Wasser attackiert worden.

Es war der zweite tödliche Haiangriff in der Region in den letzten drei Monaten. Nach Angaben der Behörden könnte in dem Bereich künftig eine Haisperre errichtet werden.