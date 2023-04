Ein chinesischer Mann wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er sich auf das Grundstück seines Nachbarn geschlichen hatte, um Tausende von dessen Hühnern zu erschrecken.

Der Mann, der nur mit seinem Nachnamen Gu identifiziert wurde, wurde für schuldig befunden, die Vögel mit einer Taschenlampe in Angst und Schrecken versetzt zu haben, so dass sie sich auf dem Grundstück ihres Besitzers in der Provinz Hunan gegenseitig umbrachten, berichtet China Daily.

Das blinkende Licht veranlasste die in Panik geratene Herde, sich in einer Ecke des Stalls zusammenzudrängen, wo sie sich gegenseitig niedertrampelten. Als Gu das erste Mal in den Stall eindrang, wurden 500 Hühner zu Tode getrampelt - und er wurde später von der Polizei gefasst.

Musste Strafe zahlen

Später wurde Gu von der Polizei gefasst und aufgefordert, seinem Nachbarn, der als Zhong identifiziert wurde, 3.000 Yuan, also rund 400 Euro, zu zahlen. Er kehrte zurück und führte den Plan ein zweites Mal aus. Nach Angaben der Behörden wurden bei den beiden Massakern insgesamt 1.100 Hühner getötet.

Berichten zufolge übte Gu Vergeltung im Rahmen einer laufenden Fehde mit dem Hühnerbesitzer, die im April 2022 begann, als Gu Zhongs Bäume ohne Erlaubnis oder Benachrichtigung fällte. Das Gericht verurteilte ihn zu sechs Monaten Gefängnis mit einem Jahr Bewährung.