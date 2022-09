Lehrer in Haft, weil er transsexuellen Schüler nicht akzeptiert

Es ist ein unglaublicher Fall, der sich in Irlands Hauptstadt Dublin abspielte. Ein Lehrer hatte ein massives Problem mit der Transsexualität seines Schülers, sodass er sogar festgenommen und inhaftiert werden musste.

Der christliche Pädagoge konnte überhaupt nicht damit umgehen, als sich sein Schüler outete. Seinem Glauben nach würde Transsexualität nicht existieren.

Our religious discrimination case Burkes -v- NUI Galway will be heard this Wed-Fri, 27-29 October. #burkesvnuig pic.twitter.com/7JbAW8K7wL