Bub (11) findet Riesen-Zahn von 18-Meter-Urzeit-Monster

Ein außergewöhnlicher Fund an der US-Ostküste sorgt derzeit unter Paläontologen und Meeresbiologen für Begeisterung.

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Ein Schüler fand beim Muschelsuchen den gigantischen Zahn eines Megalodon-Hais, der vor Jahrmillionen die Ozeane beherrschte.

Spektakulärer Fund beim Familienurlaub

Der Schüler Bo Bowers war gemeinsam mit seinem Vater Mike Bowers am malerischen Strand von Sea Isle City im US-Bundesstaat New Jersey unterwegs. Die Familie verbrachte dort ihren Urlaub und nutzte den Tag für einen entspannten Spaziergang, um nach schönen Muscheln und besonderen Steinen zu suchen. Bei dieser harmlosen Freizeitbeschäftigung stießen die beiden jedoch auf ein außergewöhnliches Relikt der Erdgeschichte, das in einer engen Felsspalte verborgen lag.

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Der Vater berichtete im Gespräch mit Fox Digital News von dem denkwürdigen Moment. Demnach fiel ihm an einem Steindamm nahe des Strandes ein glitzerndes... Objekt auf, das tief in einer schmalen Öffnung zwischen zwei massiven Felsen steckte. Da seine eigenen Hände viel zu groß waren, um in die Felsspalte hineinzureichen, bat er geistesgegenwärtig seinen Sohn um Hilfe. Der Bub zögerte zwar zunächst kurz, griff dann jedoch mutig zu und fischte das mysteriöse Objekt aus der engen Spalte heraus.

Experten bestätigen Echtheit des Riesen-Zahns

Was das Kind in den Händen hielt, entpuppte sich schnell als eine wissenschaftliche Sensation. Es handelte sich um einen rund zehn Zentimeter großen, extrem gut erhaltenen fossilen Zahn eines prähistorischen Riesen-Hais. Um absolute Gewissheit zu erlangen, brachte die Familie das Fundstück zum New Jersey State Museum. Dort führte ein Mitarbeiter die Urlauber direkt in das hochspezialisierte Fossilienlabor des Museums. Nach einer eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung folgte die Bestätigung: Es handelt sich zu einhundert Prozent um den echten Zahn eines ausgestorbenen Megalodon-Hais.

Zusätzlich suchte die Familie das renommierte Cape May Whale Watch & Research Center auf, ein auf Wal- und Delfinbeobachtung sowie Meeresforschung spezialisiertes Zentrum in New Jersey. Auch dort löste der Fund große Begeisterung aus. Das Forschungszentrum widmete dem Vater-Sohn-Gespann einen eigenen Beitrag in den sozialen Netzwerken und betonte die Einzigartigkeit der Entdeckung. Laut den Aufzeichnungen der Meeresbiologen handelt es sich erst um den sechsten versteinerten Megalodon-Zahn, der jemals an den weitläufigen Stränden von New Jersey angespült wurde.

Das Urzeit-Monster Megalodon

Der Megalodon gilt als der unumstritten größte Hai, der jemals auf unserem Planeten gelebt hat. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die gigantischen Dimensionen dieses Urzeit-Räubers:

Körperlänge: Der gigantische Meeresräuber erreichte laut aktuellen paläontologischen Studien eine schwindelerregende Gesamtlänge von 16 bis zu 18 Metern.

Der gigantische Meeresräuber erreichte laut aktuellen paläontologischen Studien eine schwindelerregende Gesamtlänge von 16 bis zu 18 Metern. Lebensraum und Epoche: Der prähistorische Jäger beherrschte die Ozeane und ist nach Datierungen von fossilen Funden vor rund 3,6 Millionen Jahren ausgestorben.

Der prähistorische Jäger beherrschte die Ozeane und ist nach Datierungen von fossilen Funden vor rund 3,6 Millionen Jahren ausgestorben. Gebiss: Seine Beißkraft war enorm, und ein einziger seiner Zähne überragt die Zähne moderner Weißer Haie um ein Vielfaches.

Besonders erfreulich für die Urlauberfamilie: Da die spektakuläre Entdeckung an einem öffentlichen Strandabschnitt gemacht wurde, durfte der Bub den fossilen Megalodon-Zahn als dauerhaftes Souvenir behalten. Dieser Urlaub an der Jersey Shore wird der Familie somit für immer in bester Erinnerung bleiben.