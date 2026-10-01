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In Endlossschleife

Polizei droht Häftlingen mit Taylor-Swift-Folter

Anton Petricevic
von
Talor Swift
© Getty Images
Die Polizei in Greensboro (US-Bundesstaat North Carolina) kündigte auf der Plattform X (ehemals Twitter) den Albtraum einiger Menschen an. Sie drohen jenen, die in der Nacht festgenommen werden, damit, dass diese Taylor Swifts neue Songs "in Dauerschleife" hören müssen.
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Vor wenigen Tagen hat US-Popstar Taylor Swift vier neue Songs für die Deluxe-Version ihres Albums "The Life of a Showgirl: The Encore"  veröffentlicht. Die Polizei in Greensboro nahm dies als Anlass, um eine kuriose Ankündigung zu tätigen.

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Sie posteten am Dienstagnachmittag auf X: "Diejenigen, die heute Nacht verhaftet werden, werden gezwungen sein, Taylor Swifts neue Songs in Endlosschleife zu hören." Die Polizeibehörde hat mit diesem scherzhaften Beitrag eine Menge Reaktionen erhalten. Innerhalb weniger Stunden hatte das Posting Zehntausende Likes und mehr als eine Million Aufrufe. Zwei Tage später erreichte der Beitrag rund 4 Millionen Aufrufe und über 100.000 Likes.

Polizeibehörde wird kritisiert

Doch nicht jeder fand den Witz unterhaltsam. Einige kritisieren die Polizei, mit dem Beitrag sich über die Sängerin und ihre Fans lustig zu machen. Auf diese Reaktionen antwortet ein Nutzer: "Wenn man die Kommentare liest, fragt man sich schon, wie manche Menschen es jahrzehntelang geschafft haben, ohne Humor durchs Leben zu kommen."

Bei einigen Nutzer*innen sorgte der Beitrag eher für Stirnrunzeln. Sie fragten sich, ob die Polizei nichts Besseres zu tun habe. Die rund 300.000-Einwohner-Stadt hat laut FBI-Daten mehr als doppelt so hohe Gesamtkriminalität wie im US-Durchschnitt. Auch Gewaltverbrechen kommen in der Stadt häufiger vor.

Neuen Songs enttäuschen

Die Polizeibehörde hat für diesen Fall eine Antwort parat. Sie schrieb in einem weiteren Beitrag: "Wir entschuldigen uns dafür, die Taylor-Bots aufgescheucht zu haben. Bitte hören Sie weiterhin 'The Life of a Showgirl'."

Taylor Swift sorgt mit ihren neuen Songs bei Kritikern für wenig Begeisterung. Auf der Plattform "Album of the Year" können User Alben bewerten. Zusätzlich werden Kritiken von Zeitungen angezeigt. Dort erhält "The Life of a Showgirl: The Encore" von Musikkritikern nur 43 von 100 Punkten. Die Bewertung basiert auf neun Kritiken. Bei den Nutzern ist die Punktzahl noch schlechter. 4.142 User geben das Album im Schnitt nur 37 von 100 Punkten. Viele kritisieren die schlechten und nichts aussagenden Texte.

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