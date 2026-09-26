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Extrem selten: Fischer filmen weißen Hammerhai

Hammerhai schwimmt durch klares blaues Wasser und ist von unten zu sehen.
© Getty Images
Vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina haben Fischer eine außergewöhnliche Begegnung gemacht.
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Direkt neben ihrem Boot tauchte plötzlich ein Hammerhai auf – doch das Tier sah völlig anders aus als seine Artgenossen: Der Hai war nahezu komplett weiß.

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Die Fischer reagierten sofort, zückten ihre Kameras und hielten den seltenen Anblick auf Video fest. Eine derart auffällige Färbung ist bei Hammerhaien äußerst ungewöhnlich. Normalerweise besitzen die Tiere eine graue bis graubraune Haut, die ihnen dabei hilft, sich in ihrer natürlichen Umgebung besser zu tarnen.

Warum der Hai weiß ist, lässt sich anhand der Aufnahmen allerdings nicht eindeutig feststellen. Möglich wäre unter anderem eine genetisch bedingte Pigmentstörung. Ob es sich tatsächlich um Albinismus handelt oder eine andere Form der ungewöhnlichen Färbung vorliegt, ist bislang nicht geklärt.

Für das Tier kann die auffällige Farbe ein Nachteil sein. Weiße Meerestiere sind in der freien Natur deutlich schlechter getarnt und können dadurch leichter von Fressfeinden entdeckt werden. Gleichzeitig ist eine solche Sichtung für Forschende besonders interessant, weil ungewöhnliche Färbungen wichtige Hinweise auf genetische Besonderheiten innerhalb einer Tierart liefern können.

Der weiße Hammerhai vor North Carolina bleibt damit eine echte Rarität – und die zufällige Begegnung der Fischer wurde dank ihrer Kamera dokumentiert.

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