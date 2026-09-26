Extrem selten: Fischer filmen weißen Hammerhai

Vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina haben Fischer eine außergewöhnliche Begegnung gemacht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Direkt neben ihrem Boot tauchte plötzlich ein Hammerhai auf – doch das Tier sah völlig anders aus als seine Artgenossen: Der Hai war nahezu komplett weiß.

Die Fischer reagierten sofort, zückten ihre Kameras und hielten den seltenen Anblick auf Video fest. Eine derart auffällige Färbung ist bei Hammerhaien äußerst ungewöhnlich. Normalerweise besitzen die Tiere eine graue bis graubraune Haut, die ihnen dabei hilft, sich in ihrer natürlichen Umgebung besser zu tarnen.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Warum der Hai weiß ist, lässt sich anhand der Aufnahmen allerdings nicht eindeutig feststellen. Möglich wäre unter anderem eine genetisch bedingte Pigmentstörung. Ob es sich tatsächlich um Albinismus handelt oder eine andere Form der ungewöhnlichen Färbung vorliegt, ist bislang nicht geklärt.

Für das Tier kann die auffällige Farbe ein Nachteil sein. Weiße Meerestiere sind in der freien Natur deutlich schlechter getarnt und können dadurch leichter von Fressfeinden entdeckt werden. Gleichzeitig ist eine solche Sichtung für Forschende besonders interessant, weil ungewöhnliche Färbungen wichtige Hinweise auf genetische Besonderheiten innerhalb einer Tierart liefern können.

Der weiße Hammerhai vor North Carolina bleibt damit eine echte Rarität – und die zufällige Begegnung der Fischer wurde dank ihrer Kamera dokumentiert.