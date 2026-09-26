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Beute zurückgelassen

Hofften auf KI-Hardware: Diebe klauten LKWs mit 18 Tonnen Sand

"Blinde Passagiere": Fünf Flüchtlinge auf Sattelschlepper entdeckt
© symbolbild (getty)
Diebe wollten zwei Lkw-Anhänger eines KI-Unternehmens stehlen. Sie haben gehofft, dass darin wertvolle Technik für künstliche Intelligenz enthalten ist. Jedoch war darin nur Sand.
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Am Donnerstag, dem 24. September, erhielt eine Führungskraft des Technologieunternehmens PlusAI eine überraschende Nachricht eines Bekannten. Darin stand: "Ich habe gerade zwei eurer Lastwagen in der Nähe meines Arbeitsplatzes gesehen." Eigentlich sollten die Fahrzeuge auf dem Gelände des Unternehmens in Fermont im US-Bundesstaat Kalifornien stehen, wie nun das US-amerikanische Online-Magazin "Wired" berichtet.

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Die Ermittler stellten fest, dass zwei Lkw-Anhänger gestohlen worden sind. Die Polizei fand die Sattelauflieger in der Nachbarstadt Newark und stellte sie sicher. Laut "Wired" haben die Diebe die Kupplungsschlösser aufgebrochen. Die beiden Zugmaschinen befanden sich weiterhin im Lager. Auf den beiden Anhängern waren die Logos von PlusAI und Nvidia aufgedruckt. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an Technologien für selbstfahrende Lastwagen.

Nur Sand in den Anhängern

Die Ladung war scheinbar für die Diebe eine Enttäuschung. In den Anhängern befanden sich jeweils rund 9.000 Kilogramm Sand. Lauren Kwan, eine Sprecherin des Unternehmens, erklärt: "PlusAI verwendet simulierte Ladungen in seinen Anhängern, um die Forschung und Entwicklung zu unterstützen."

Nun ermittelt die Polizei in diesem Fall. Am Donnerstagnachmittag wurden die beiden Anhänger PlusAI zurückgebracht.

"Wired" geht davon aus, dass die Diebe in den Anhänger hochwertige Hardware erwartet haben. Die Täter haben auf Speicherchips und Leiterplatten gehofft, die seit dem KI-Boom Mangelware sind. Innerhalb eines Jahres haben sich etwa die Preise für DDR5-Kits teilweise vervielfacht.

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