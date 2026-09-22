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Zeigt dieses Foto Nessies ganze Familie?

Satellitenbild eines Sees mit einem roten Kreis im Wasser, der auf Nessie hinweist.
© Google
Gibt es im Loch Ness nicht nur ein Ungeheuer, sondern gleich eine ganze Familie?
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Eine neue Aufnahme aus Google Earth sorgt derzeit für Spekulationen. Auf dem Satellitenbild sind drei längliche Formen zu erkennen, die nebeneinander im Wasser zu liegen oder zu schwimmen scheinen.

Entdeckt wurde das Bild von der Touristin Julie Fraser. Sie war eigentlich virtuell am schottischen See unterwegs, als ihr die ungewöhnlichen Punkte auffielen.

Drei verschwommene, längliche Objekte im dunklen Wasser von oben gesehen.
Nessie © Google

"Wenn man genauer hinsieht und die Bilder vergrößert, sehen sie nicht wie Boote aus, sondern eher wie Wale oder etwas Ähnliches mit einem Bogen auf dem Rücken", erklärte Fraser der New York Post.

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Die Aufnahme trägt einen Zeitstempel aus dem Jahr 2026. Fraser meldete ihren Fund an das offizielle Loch-Ness-Sichtungsregister. Nun soll geprüft werden, ob die Bilder als mögliche Sichtung aufgenommen werden. Für Fraser ist die Sache jedenfalls spannend: "Ich kenne mich damit nicht so gut aus wie wahrscheinlich die Einheimischen, aber für mich sieht es definitiv nach etwas Bedeutendem aus. Die Vorstellung einer kleinen Nessie-Familie ist einfach aufregend."

Immer wieder Sichtungen

Sollte die Meldung anerkannt werden, wäre sie die dritte digitale Nessie-Sichtung des Jahres. Insgesamt wurden 2026 bereits 14 persönliche Begegnungen und zwei Webcam-Sichtungen registriert.

Auch Gary Campbell, Chef des Loch-Ness-Sichtungsregisters, hält mehrere Kreaturen für möglich. Gegenüber dem "Daily Star" sagte er: "Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine ganze Familie davon." Er vermutet, es könne sich um "irgendeine Art von Tier oder Fisch oder so etwas" handeln.

Eine Bestätigung, dass die drei Formen tatsächlich Nessies sind, gibt es allerdings bislang nicht.

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