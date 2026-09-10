Gigantisches Shire Horse: Hugo ist offiziell das größte Pferd der Welt

Der vierjährige Shire-Horse-Wallach Hugo aus England hat sich mit einer sensationellen Größe von 1,99 Metern einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Das riesige Tier ist jedoch noch lange nicht ausgewachsen und genießt ein echtes Luxusleben mit Massagen und Chiropraktik.

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Die Pferdewelt hat eine neue Sensation: Der vierjährige Shire-Horse-Wallach Hugo hat sich offiziell den Titel als größtes lebendes Pferd der Welt gesichert. Beheimatet ist der sanfte Riese in der Ortschaft Towcester in der englischen Grafschaft Northamptonshire. Bei einer offiziellen Vermessung durch eine Tierärztin beziehungsweise einen Tierarzt wurde das beeindruckende Stockmaß von genau 1,99 Metern festgestellt. Um ein absolut exaktes Ergebnis zu garantieren, wurde die Messung am Widerrist – der höchsten Stelle am Übergang von Hals und Rücken – komplett ohne Hufeisen durchgeführt.

Mit diesem stolzen Maß steht Hugo nun offiziell im berühmten Guinness-Buch der Rekorde. Für seinen Besitzer Brett Masters von "Tove Valley Shire Horses" kam die weltweite Anerkennung überraschend. Zwar war Hugo in seiner Heimatregion aufgrund seiner enormen Statur bereits eine lokale Berühmtheit, doch dass sich die Verantwortlichen von Guinness World Records direkt bei ihm melden würden, hatte Masters nicht erwartet.

Der sanfte Riese wächst noch jahrelang weiter

Das Faszinierendste an dem neuen Rekordhalter ist, dass Hugos Wachstum noch lange nicht abgeschlossen ist. Da Shire Horses Spätentwickler sind, wird der Wallach in den kommenden Jahren voraussichtlich noch ein gutes Stück an Höhe und Masse zulegen. Experten und der Besitzer gehen von folgenden Wachstumsschritten aus:

Hugo ist aktuell erst vier Jahre alt und befindet sich damit noch mitten in seiner Entwicklungsphase.

Nach Einschätzung von Brett Masters könnte der Wallach noch rund drei weitere Jahre aktiv wachsen.

Seine endgültige, biologische Endgröße wird Hugo wohl erst im Alter von etwa achteinhalb Jahren erreicht haben.

Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnte Hugo in den kommenden Jahren sogar an der absoluten historischen Bestmarke rütteln. Das größte jemals dokumentierte Pferd der Menschheitsgeschichte war am Ende ebenfalls ein Shire Horse: Der Wallach Sampson (der später treffend in "Mammoth" umbenannt wurde) wurde im Jahr 1850 in Bedfordshire gezüchtet und erreichte eine schier unglaubliche Widerristhöhe von 2,19 Metern.

Fünf-Sterne-Luxusprogramm für die Gesundheit des Riesen

Hinter den beeindruckenden Ausmaßen von Hugo steckt für den Besitzer jedoch auch eine enorme Verantwortung. Ein Körper dieser Größenordnung stellt ganz besondere Ansprüche an den Bewegungsapparat, die Gelenke und die allgemeine Pflege. Um Hugo gesund und fit zu halten, hat Brett Masters ein professionelles Wohlfühl- und Gesundheitsprogramm für sein Ausnahmepferd etabliert.

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Die Fünf-Sterne-Betreuung von Hugo umfasst unter anderem:

Regelmäßige Massagen: Um die riesigen Muskelpartien geschmeidig zu halten und Verspannungen vorzubeugen, wird Hugo professionell massiert.

Um die riesigen Muskelpartien geschmeidig zu halten und Verspannungen vorzubeugen, wird Hugo professionell massiert. Chiropraktische Behandlungen: Ein Chiropraktiker kümmert sich speziell um die Wirbelsäule und die Gelenke des schweren Shire Horses.

Ein Chiropraktiker kümmert sich speziell um die Wirbelsäule und die Gelenke des schweren Shire Horses. Zahnärztliche Vorsorge: Ein spezialisierter Pferdezahnarzt kontrolliert das Gebiss des Wallachs engmaschig, um eine optimale Futteraufnahme zu garantieren.

Ein spezialisierter Pferdezahnarzt kontrolliert das Gebiss des Wallachs engmaschig, um eine optimale Futteraufnahme zu garantieren. Tierärztliche Überwachung: Hugo wird laufend allgemeinmedizinisch untersucht, um jegliche gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Shire Horses gelten aufgrund ihrer enormen Körperkraft und ihres extrem ruhigen und gutmütigen Charakters seit jeher als die "sanften Riesen" der Pferdewelt. Früher wurden sie vor allem als schwere Arbeitspferde in der Landwirtschaft oder zum Ziehen von Lasten eingesetzt. Heute begeistern sie Menschen weltweit vor allem durch ihre majestätische Ausstrahlung – und im Fall von Rekord-Wallach Hugo nun auch als die unangefochtene Nummer eins im Guinness-Buch der Rekorde.