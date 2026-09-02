Diese Flugstrecken sorgen für den heftigsten Jetlag

Bei Langstreckenflügen müssen Passagiere vor allem auf den Jetlag achten. Dabei kommt der Schlafrhythmus komplett durcheinander.

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Für viele gibt es bei Langstreckenflügen vor allem ein großes Problem: der Jetlag. Dabei will der Körper am helllichten Tag nur noch ins Bett, aber in der Nacht liegt man hellwach im Hotelzimmer. Der Körper hat jegliche Vorstellung von Tageszeit verloren.

Der Jetlag kann die ersten Tage nach einer Fernreise durcheinanderbringen. Nun hat "Booking.com" ermittelt, welche Flugstrecke den Körper besonders lange belastet.

Am längsten braucht der Körper von Passagieren, sich nach dem Flug Singapur-New York anzupassen. Der Flug dauert 18 Stunden und 25 Minuten und hat einen effektiven Zeitzonenwechsel von elf Stunden. Laut dem verwendeten Modell benötigt der Körper bis zu elf Tage Anpassungszeit. Auf dem Jetlag-Schweregrad erhält die Strecke 9,86 von zehn möglichen Punkten.

Die härtesten Flüge

Dahinter folgen Hongkong-Boston und Hongkong-New York. Auf den beiden Strecken beträgt die Zeitverschiebung elf Stunden. Auch hier benötigt der Körper bis zu elf Tage, um sich anzupassen.

Hier das komplette Ranking:

Singapur–New York: elf Tage Hongkong–Boston: elf Tage Hongkong–New York: elf Tage Hongkong–Toronto: elf Tage Hongkong–Chicago: zehn Tage Hongkong–Dallas: zehn Tage Seoul–New York: zehn Tage Seoul–Boston: zehn Tage Seoul–Washington, D.C.: zehn Tage Seoul–Toronto: zehn Tage

Auffällig ist, dass alle Strecken von Asien nach Nordamerika führen. Dabei ist die Flugdauer selbst nicht alleine der entscheidende Faktor. Auch die Flugrichtung spielt eine wichtige Rolle bei der inneren Uhr.

Innere Uhr ist durcheinander

Jetlag tritt auf, wenn die innere Uhr nicht mehr mit der Tageszeit am Reiseziel zusammenpasst. Schlaf, Wachphasen und andere körperliche Rhythmen erfolgen weiterhin nach dem gewohnten Takt. Wenn man nach Osten reist, wird die innere Uhr nach vorn verschoben. Der Tag wird somit kürzer. Für viele Menschen ist diese Reise schwerer als nach Westen. Dort wird nämlich der Tag verlängert.

Im Modell wird der Unterschied auch berücksichtigt. Wird die innere Uhr nach vorn verschoben, dann wird pro Stunde Zeitverschiebung ungefähr ein Tag Anpassungszeit angerechnet. In die andere Richtung wertet das Modell mit etwa einem halben Tag.

Ideale Ankunftszeiten bei Langstreckenflügen

Jedoch leidet nicht jeder Passagier exakt zehn oder elf Tage unter Jetlag. Es unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, wie lang der Körper braucht, um sich auf die Zeitverschiebung anzupassen.

Für Passagiere bedeutet das, dass sie neben Preis, Zwischenstopps und Flugdauer auch die Ankunftszeit im Blick haben sollten. Laut der Analyse ist bei Reisen, bei denen die innere Uhr nach vorn gestellt werden muss, eine Ankunftszeit zwischen 12 und 16 Uhr ideal. Muss sie nach hinten verschoben werden, dann ist ein Zeitfenster zwischen 10 und 14 Uhr vorteilhaft. Der Körper orientiert sich vor allem am Tageslicht.