Maurerdekolleté adé: Baumarkt verkauft Spezialunterhosen

Das Maurerdekolleté - der aus der Hose ragende Ansatz des Hinterteils - ist nicht immer ein schöner Anblick - um ihn zu vermeiden, bietet ein französischer Baumarkt nun Herrenunterhosen mit besonders hohem Bund an.

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"Damit ist man bei der Arbeit bequem und würdevoll angezogen", sagte Thomas Grassin, leitender Mitarbeiter des Baumarkts Leroy Merlin im westfranzösischen Laval, dem Sender Ici. Der Baumarkt hatte die Unterhosen bei einer Filiale in Portugal bestellt, die die Modelle 2025 im Rahmen einer Werbeaktion gratis verteilt hatte. Humorvolle Videos davon hatten sich schnell in Onlinediensten verbreitet.

Zielgruppen seien sowohl professionelle Handwerker als auch Heimwerker, erklärte der Baumarkt. Dort, wo sonst eine gewisse Hautfalte zu sehen wäre, prangt bei den Spezial-Slips stattdessen das Logo des Baumarkts auf grauer Baumwolle. "Wir haben sehr viele Anfragen aus dem ganzen Land, aber wir verkaufen die Unterhosen nicht online", sagte eine Mitarbeiterin der PR-Abteilung.

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Ganz neu ist die Idee des Baumarkts nicht: Im westfranzösischen Rennes bietet ein Unternehmen namens "Le Sourire du Plombier" (Klempner-Lächeln) bereits seit 2015 Herrenunterhosen mit extrabreitem Bündchen.