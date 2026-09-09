Stinke-Fisch-Prank eskaliert völlig: Passagiere verprügeln YouTuber

Ein vermeintlich lustiger Internet-Scherz hat in der U-Bahn von Mexiko-Stadt eine brutale Massenschlägerei ausgelöst. Ein Mann öffnete im dichten Gedränge eine Dose des berüchtigten schwedischen Gammelfischs Surströmming und trieb die Fahrgäste damit zur Weißglut.

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Es war wohl einer jener unüberlegten Social-Media-Scherze, die innerhalb weniger Sekunden völlig aus dem Ruder laufen können. In der dicht gedrängten U-Bahn von Mexiko-Stadt entschloss sich ein Passagier dazu, mitten in einem vollbesetzten Waggon eine Dose Surströmming zu öffnen. Bei dieser schwedischen Spezialität handelt es sich um fermentierten Ostseehering, der für seinen extremen, für ungeübte Nasen kaum erträglichen Gestank weltweit berüchtigt ist. Was der Verursacher offenbar als amüsantes Video für seine Online-Community geplant hatte, entwickelte sich für die Mitreisenden im U-Bahn-Waggon in Sekundenschnelle zu einem unerträglichen Albtraum.

Bereits unmittelbar nach dem Durchstechen des Metalldeckels breitete sich das beißende Aroma im gesamten Abteil aus. Die Reaktionen der Menschen ließen nicht lange auf sich warten. Erste Videoaufnahmen, die kurz darauf auf Plattformen wie Instagram und X (ehemals Twitter) die Runde machten, dokumentieren die schlagartige Veränderung der Stimmung im Waggon. Während sich die ersten Fahrgäste noch schockiert das Gesicht verzogen, ihre Kleidung oder die Hände schützend vor Mund und Nase pressten und verzweifelt versuchten, Distanz zu der stinkenden Dose zu gewinnen, kippte die ohnehin angespannte Situation im Berufsverkehr rasant in nackte Aggression um.

Fäuste fliegen im verpesteten Waggon

In den sozialen Netzwerken war binnen kürzester Zeit von einem "absoluten Chaos", heftigem Gedränge und wilden Handgemengen die Rede. Die Passagiere, die in dem fahrenden und vollkommen geschlossenen Zug gefangen waren, sahen sprichwörtlich rot. Da es in der rollenden U-Bahn keine Möglichkeit zur Flucht vor dem penetranten Gestank gab, entlud sich der aufgestaute Zorn der Reisenden direkt an dem vermeintlichen Scherzkeks.

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Berichten zufolge gingen mehrere aufgebrachte Passagiere physisch auf den Mann los, der die Dose geöffnet hatte. Der Prankster wurde von der wütenden Menge regelrecht verprügelt, ehe der Zug in der nächsten Station einlaufen konnte. Dort wartete bereits ein größeres Aufgebot der lokalen Polizei, das von Augenzeugen alarmiert worden war. Die Beamten nahmen den sichtlich gezeichneten Verursacher des Vorfalls in Empfang und leiteten die Ermittlungen ein. Offizielle Stellungnahmen der mexikanischen Behörden zum genauen Gesundheitszustand des Mannes standen zunächst noch aus, doch die Bilder der Social-Media-Kanäle sprechen eine eindeutige Sprache.

Warum der Gammelfisch so extrem stinkt

Dass die Menschen im Zug so extrem reagierten, ist aus biologischer Sicht kaum verwunderlich. Surströmming ist kein gewöhnlicher Fisch aus dem Supermarktregal. Der Ostseehering reift über Monate hinweg in einer stark konzentrierten Salzlake, wo er kontrolliert fermentiert. Während dieses Reifungsprozesses in der luftdicht verschlossenen Dose entstehen kontinuierlich Gase, weshalb die Blechbüchsen im Handel oft stark gewölbt und prall gefüllt sind.

Beim Öffnen entweichen diese Gase schlagartig und setzen eine wahre Duftwolke des Schreckens frei. Die wichtigsten wissenschaftlichen Fakten zu dieser olfaktorischen Grenzerfahrung:

Die Schwefelverbindungen: Sie sorgen für die extrem dominante und durchdringende Note, die sofort an verfaulte Eier erinnert.

Sie sorgen für die extrem dominante und durchdringende Note, die sofort an verfaulte Eier erinnert. Das Trimethylamin: Dieser Stoff ist für den intensiven, stechenden Geruch nach verdorbenem Fisch verantwortlich.

Dieser Stoff ist für den intensiven, stechenden Geruch nach verdorbenem Fisch verantwortlich. Die Buttersäure und Essigsäuren: Diese Komponenten rufen Assoziationen von ranziger Butter und beißend saurem Erbrochenem hervor.

Diese Komponenten rufen Assoziationen von ranziger Butter und beißend saurem Erbrochenem hervor. Die schwedische Tradition: Im skandinavischen Ursprungsland wird die Delikatesse aus gutem Grund ausschließlich im Freien geöffnet und verzehrt, oft serviert mit dünnem Fladenbrot, Kartoffeln, Zwiebeln und Sauerrahm.

Aufgrund dieser extremen Eigenschaften ist das Öffnen und der Verzehr von Surströmming in öffentlichen Gebäuden, Zügen und auch in den allermeisten Mietwohnungen in Schweden und dem Rest der Welt strikt verboten. In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in Mexiko-Stadt grenzte die Aktion daher an eine bewusste Körperverletzung, die von den betroffenen Passagieren mit erschreckender, aber psychologisch erklärbarer Brutalität beantwortet wurde.