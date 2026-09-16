Europas ältester Mann mit 112 Jahren gestorben

Europas ältester Mann ist im Alter von 112 Jahren gestorben.

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Der Italiener Vitantonio Lovallo starb in Avigliano in der süditalienischen Region Basilikata. Er wurde am 25. März 1914 geboren. Der Portugiese Joaquim Varela folgt Lovallo als ältester Mann Europas.

"Mit tiefer Ergriffenheit verabschiede ich mich von Vitantonio Lovallo. Sein langes Leben, das von Einfachheit, Stärke sowie seiner Liebe zu Familie und Heimat geprägt gewesen sei, wird bei uns in Erinnerung bleiben", sagte Aviglianos Bürgermeister Giuseppe Mecca laut Medienangaben.

Lovallo war er als Hirte tätig

Lovallo war als Hirte tätig und half seiner Familie bei der Bewirtschaftung der Felder, auf denen unter anderem Weizen und Mais angebaut wurden. Später arbeitete er als Maultiertreiber. Sein Arbeitsleben endete erst sehr spät. Noch mit 103 Jahren führte Lovallo jeden Morgen seine Schafe auf die Weide. Bis zu seinem 106. Lebensjahr kümmerte er sich nach Angaben seiner Familie selbst um seinen Weinberg.

Auch sein Leben war von den großen Ereignissen des 20. Jahrhunderts geprägt. 1936 heiratete er. Seine Frau starb 2015 im Alter von 98 Jahren. Das Paar hatte vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Einer der Söhne starb bereits wenige Monate nach der Geburt an einer Hirnhautentzündung.

Während Zweiten Weltkrieg an der Front

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Lovallo als Soldat an die Front geschickt. 1943 geriet er in Griechenland in deutsche Gefangenschaft. Er wurde im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII C interniert und musste bis 1945 Zwangsarbeit leisten.

Seine Verbundenheit mit der Landwirtschaft blieb ihm auch im hohen Alter erhalten. Im Mai 2026 erhielt Lovallo von der italienischen Landwirtschaftsorganisation Coldiretti eine Medaille zum 80-jährigen Bestehen der Organisation. Die Auszeichnung wurde ihm als ältestem Mitglied verliehen.

Italien zählt zu den Ländern mit der höchsten Rate an Menschen über 100 Jahren. 83 Prozent davon sind Frauen. Die älteste lebende Person in Europa ist derzeit die Britin Ethel Caterham. Sie wurde am 21. August 1909 geboren und ist 117 Jahre alt.