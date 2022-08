Hochzeitsmarathon für Lopez und Affleck

Die beiden Superstars geben sich auf Afflecks Anwesen nochmals das Jawort.

Liebe. Im Juni heiratete das Paar still und heimlich in einer sehr intimen Zeremonie in Las Vegas, jetzt wollen sich Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (50) noch einmal vor all ihren Freunden und Verwandten die Treue schwören. Drei Tage lang wird in Afflecks Acht-Millionen-Dollar-Villa gefeiert. Gestern Abend habe man bereits ein Probedinner gehabt, heute soll die Hochzeits­zeremonie anstehen, wie eine Quelle gegenüber Page Six verriet.

Details. Als Trauredner sollen Affleck und Lopez Life-Coach und Podcaster Jay Shetty auserwählt haben. Den Sonntag wolle das Ehepaar dann im Kreise der Familie mit einem Brunch ausklingen lassen. „Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass sie an ihrem großen Tag im Mittelpunkt steht“, verriet der Insider im Vorfeld. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist das Brautkleid. Dieses soll von Ralph Lauren kommen und maßgeschneidert sein. Es wird aber wohl nicht bei einem Kleid bleiben. Lopez ist für ihre Outfitwechsel bekannt.

Gäste. Wenn zwei Superstars Ja sagen, dann sind natürlich auch weitere berühmte Persönlichkeiten eingeladen. Schauspieler Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck, Drea de Matteo und viele weitere sollen nach Hampton Island reisen. Genug Platz für die Gästeschar findet sich in der 1.500 Quadratmeter großen Hauptvilla allemal.