oe24
TV
E-Paper
Immo

Gegen Doomscrolling

Dieses Land belohnt fleißige Leser mit Geld

Lesen
© Getty Images
In Singapur wird Lesen belohnt: Wer 50-mal mindestens 15 Minuten zum Buch greift, bekommt einen Singapur-Dollar als Gutschein.
OE24 auf Google bevorzugen

Singapur zahlt seinen Bürgern Geld dafür, dass sie täglich mindestens 15 Minuten lesen. Über eine Regierungswebsite müssen sie ihre Leseeinheiten dokumentieren. Für 50 Lesesitzungen gibt es einen Singapur-Dollar, umgerechnet etwa 68 Cent.

Auch interessant

Forscher entlarvt 2.000 Jahre alten Akropolis-Mythos

Europas ältester Mann mit 112 Jahren gestorben

Abnehm-Spritzen-Hype! Darum stürmen Erwachsene jetzt die Happy Meals

Lesen wird zur Challenge

Die Initiative der Nationalbibliothek heißt "ReadSG-Challenge". Die Dokumentation erfolgt über die staatliche Crowdsourcing-Plattform "CrowdTaskSG", die mit der staatlichen Singpass-ID erreichbar ist.

Die virtuellen Münzen können die Teilnehmer später in Form von Gutscheinen bei teilnehmenden Handelspartnern einlösen, wie die Zeitung "The Strait Times" berichtet.

Mit dem spielerischen Belohnungssystem will die Regierung dem sogenannten Doomscrolling und der zunehmenden digitalen Reizüberflutung entgegenwirken.

Kleine Schritte im Alltag

Die Maßnahme soll Konzentration, kritisches Denken und Vorstellungskraft fördern. Ein Experte erklärte gegenüber "The Strait Times": "Wir wissen, dass Gewohnheiten durch kleine, regelmäßige Handlungen entstehen. Deshalb fangen wir mit einem einfachen Ziel an – einfach jeden Tag 15 Minuten lang lesen. Im Bus, vor dem Schlafengehen oder in der Mittagspause".

Die Idee setzt damit auf regelmäßig wiederholte Schritte. Finanzielle Anreize zur Verhaltensänderung sind in Singapur bereits aus Gesundheitsprogrammen bekannt, beispielsweise durch Belohnungen für mehr Bewegung.

Singapur bei Pisa vorne

Gleichzeitig schneiden singapurische Jugendliche beim Lesen international sehr gut ab. 15-Jährige belegten jüngst bei der Pisa-Erhebung 2025 weltweit den ersten Platz.

Die "ReadSG-Challenge" verbindet damit regelmäßige Leseeinheiten mit einem spielerischen Belohnungssystem. Wer 50 Lesesitzungen absolviert, erhält einen Singapur-Dollar in Form einer später einlösbaren Gutschein-Belohnung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Österreicher sparten beim Urlaub

Sauf-Exzesse: 13 Österreicher aus Lignano verbannt

Die besten Restaurants rund um Wien für einen Ausflug

Abnehm-Spritzen-Hype! Darum stürmen Erwachsene jetzt die Happy Meals

Sean Paul & Pearl Jam mischen Herbst auf

Forscher entlarvt 2.000 Jahre alten Akropolis-Mythos

Das ist der neue Ford Focus ST

7351 Zimmer: Dieses Hotel sprengt jede Vorstellung

Dieses Land belohnt Bürger fürs Lesen mit Geld

Europas ältester Mann mit 112 Jahren gestorben