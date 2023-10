Lungenentzündung! So krank ist Lugner wirklich

Baumeister Richard Lugner muss zurzeit das Bett hüten. Er hofft, bis zu seinem Geburtstag wieder fit zu werden

Die Auftritte auf der Kaiser Wiesn im Prater wird Baumeister Richard Lugner (90) diese Woche alle absagen müssen. Grund: "Mörtel" liegt krank im Bett. "Ich habe eine leichte Lungenentzündung. Sie dürfte bis Freitag allerdings überstanden sein, damit ich nächste Woche wieder fit bin", sagt er im oe24-Talk.

Auch letztes Jahr kränkelte Lugner um dieselbe Zeit

Es ist fast ein kleines Déjà-vu, denn auch letztes Jahr hütete Richard Lugner um diese Zeit das Bett. Auch da hoffte er auf baldige Genesung, um an seinem Geburtstag fit zu sein und mit seinen Gästen feiern zu können. Dieses Jahr will er im Belvedere auf seinen 91er anstoßen. Neben seinen "Tierchen" wird hier auch Gernot Kulis für Unterhaltung sorgen. Lugner selbst will ebenfalls an seinem großen Tag performen.