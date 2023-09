Was läuft da zwischen Cathy Lugner und Daniel Köllerer?

Zwei Promi-Nackedeis in einem Haus: Lugner und Köllerer könnten bei "Forsthaus Rampensau" für heiße Momente sorgen

Nackte Haut, Dramen und Intrigen - dafür werden die diesjährigen Promi-Paare bei "Forsthaus Rampensau" garantiert sorgen. Noch dazu, da gleich zwei Lugner-Ex-"Tierchen" einziehen. Bahati "Kolibri" Venus und ihr Marzio wollen ganz Österreich ihre Liebe unter die Nase reiben, während man sich bei Cathy Lugner und Daniel Köllerer noch fragt, was die beiden zusammenführt. Die Ex-Frau des Baumeisters zeigte sich schließlich schon lange nicht mehr öffentlich mit einem Mann.

Ziehen Köllerer und Cathy blank?

Sind die beiden gar das neue Traumpaar der Trash-TV-Society? "Die Mörtel-Ex und Fast-First-Lady Österreichs macht mit dem Tennis-Bad-Boy gemeinsame Sache", heißt es in einer Aussendung von ATV. Und weiter: "Sie soll dabei für die guten Vibes im Forsthaus sorgen, er die wichtigen Siege bei den Spielen holen - so die Taktik der beiden." Köllerer und Lugner sind beide alte Hasen im Reality-TV-Bereich und sie scheuen nicht davor zurück, nackte Haut zu zeigen. Er hat bereits bei "Adam sucht Eva" im Inselparadies blank gezogen, sie war bei "Naked Attraction" in ihrer vollen Pracht zu sehen.

Cathy und Köllerer im Pärchen-Check

Die Interessen der beiden überschneiden sich und rein optisch gesehen wären Cathy und Daniel ein perfekter Match. Wie sie gemeinsam als Team funktionieren, wird sich dann ab 12. Oktober (20.15 Uhr) bei ATV weisen.