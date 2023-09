Neues Tierchen für Lugner

Baumeister Richard Lugner hatte einen neuen Gast in seinem Bett

Lange ging Baumeister Richard Lugner (90) alleine schlafen, doch Mittwochabend gesellte sich ein "Tierchen" zu ihm ins Bett. "Es ist plötzlich in mein Bett gehüpft", sagt er im oe24-Talk. Auch ein Foto der "kleinen Dame" hat "Mörtel" gemacht.

© zVg Lugner hatte einen süßen Gast in seinem Schlafzimmer

"Eichkatzi" taufte Richard Lugner seine neue tierische Gefährtin. Todesmutig wagte sie gar einen Sprung in seinen Pool. "Mit meiner Hilfe gelang ihr die Flucht auf die Terrasse, dann vier Meter Sprung in den Pool und weg war sie." Davon kann der Baumeister mittlerweile ein Lied singen. Denn auch sein "Täubchen" Elisabeth ist ihm vor kurzem ausgeflogen. Die Suche nach der großen Liebe gibt Lugner aber dennoch nicht auf. Und wer weiß, vielleicht tanzt er ja bereits bei seiner Geburtstagsfeier am 14. Oktober wieder mit einer neuen Dame an.