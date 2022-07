Proll heizt Fans mit Bikini-Yoga ein

Die Schauspielerin präsentiert ihren durchtrainierten Körper beim Yoga im Urlaub

Ein knapper Glitzerbikini, Palmen im Hintergrund und ein durchtrainierter Körper - Schauspielerin Nina Proll (48) zeigt auf Instagram viel Haut.

Die Schauspielerin postete ein Yoga-Video von ihrer Urlaubsterrasse. Dabei bewegt sie sich zu den Klängen von Whams "Everything She Wants". Bemerkenswert: Nina Proll schwitzt bei ihren Übungen kein bisschen. Dafür aber die Fans: "Bist du gscheit", "Was für ein Body! Respekt, Frau Proll" und "Schnappatmung" lauten drei der unzähligen Kommentare unter dem heißen Clip. Die Mimin scheint selbst im Urlaub nicht stillsitzen zu können. "Da fühl ich mich gleich schlecht", schreibt ein weiterer User.