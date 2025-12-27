Alles zu oe24VIP
© Getty Images

"So glücklich"

Star-Koch Gordon Ramsay begleitet Tochter zum Altar

27.12.25, 23:00
Starkoch Gordon Ramsay hat sich am Hochzeitstag seiner Tochter als stolzer Papa präsentiert. 

Auf Bildern der Hochzeit ist der 59-Jährige zu sehen, wie er seine Tochter zur Kirche führt. Die beiden sind umringt von Pressevertretern, Zuschauern und Sicherheitspersonal.

"Ich bin wirklich sehr glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen", hatte der Brite bei Instagram zuvor unter ein gemeinsames Foto mit seiner Tochter geschrieben.

"Ich liebe dich so sehr, Holly Ramsay, und ich könnte kein stolzerer Vater sein." Holly Ramsay heiratete den britischen Profi-Schwimmer Adam Peaty.

