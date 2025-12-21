Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Favoriten auf Abstand: Marco Schwarz legt RTL-Bestzeit vor
© GEPA

Nach 1. Durchgang

Favoriten auf Abstand: Marco Schwarz legt RTL-Bestzeit vor

21.12.25, 10:50 | Aktualisiert: 21.12.25, 12:06
Teilen

Das Wochenende hat eine ÖSV-Sensation im Lauf. Marco Schwarz ist im 1. Durchgang des Riesentorlaufs von Alta Badia der Schnellste und damit in der Pole Position für einen ersten Saisonsieg.

Zudem ist mit Stefan Brennsteiner (+0:67) ein weiterer Österreicher vorne mit dabei auf dem 3. Platz. Nur der US-Amerikaner River Radamus konnte sich wie aus einem Fluss dazwischen drängen (+0:64).

++Ab 13:30 Uhr: Riesentorlauf 2. Durchgang von Alta Badia im OE24-Liveticker!++

Lucas Braathen (+0:97), Loiuc Meillard (+1:16), Dominator Marco Odermatt (+1:51) oder Henrik Kristoffersen (+1:52) haben bereits Respektabstand. Schwarz meinte über seine Halbzeit-Führung: "Es war eine solide Fahrt, hat sich nicht speziell angefühlt, aber das Material war irrsinnig fein."

Favoriten auf Abstand: Marco Schwarz legt RTL-Bestzeit vor
© oe24

Patrick (+2:11) und Lukas Feurstein (+2:28) schaffen es in den 2. Durchgang, Raphael Haaser (+2:96) muss zittern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
