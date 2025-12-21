Zuletzt England: Er könnte nächster Rapid-Trainer werden

Die Trainersuche bei Rapid ist im vollen Gange, zuletzt nannte Sportchef Markus Katzer öffentlich WSG-Tirol-Coach Philipp Semlic als Stöger-Nachfolger. Nun kursiert ein weiterer Name, diesmal aus dem Ausland.

Laut Informationen von "Sky" steht ein gewisser Johannes Hoff Thorup auf dem Wunschzettel der Hütteldorfer.

Der Däne war zuletzt bei Norwich City in der englischen Championship (2. Liga) im Amt. Aufgrund von Erfolglosigkeit endete sein Engagement aber im April, daher wäre Thorup ohne Ablöse zu haben.

Davor war der 36-Jährige bei Nordsjaelland, was auch Einblick in seinen Fußball gibt: offensiv, aggressiv und mit Fokus auf talentierte Jugend. Bei beiden Stationen ließ er primär 4-3-3 spielen, bewies aber auch System-Variabilität, wenn notwendig.