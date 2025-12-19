Interview-Bombe: Katzer bringt Trainer bei Rapid ins Spiel

Für den SK Rapid endete das Abenteuer Conference League am Donnerstag frühzeitig, immerhin mit dem ersten Punkt. Für das Highlight sorgte aber Sport-Geschäftsführer Markus Katzer, der im Interview danach einen Bundesliga-Trainer bei Rapid ins Gespräch brachte - und zwar namentlich.

Seit der Entlassung von Peter Stöger am 28. November ist Rapid auf Trainersuche. Interimslösung Stefan Kulovits ist in den fünf Spielen bislang sieglos, holte mit zuletzt zwei 1:1 in Folge immerhin seine ersten Punkte.

Als Langzeitlösung kommt der 42-Jährige, trotz Unterstützung von Spielern wie Cvetkovic oder Schaub, daher eher nicht in Frage. Dafür aber ein anderer 42-jähriger Bundesliga-Trainer, wie sich Katzer in die Karten blicken ließ.

Katzer: "Ist uns nicht verborgen geblieben"

Im Interview nach dem ECL-Spiel bei Canal+ meinte der Sport-Geschäftsführer: "Ich will keine Spekulationen lostreten, aber Philipp Semlic ist ein spannender Mann, das ist uns auch nicht verborgen geblieben." Die Spekulationen waren damit losgetreten.

Semlic ist seit Sommer 2024 bei der WSG Tirol im Amt und hält diese seither vom Abstiegskampf fern. Ob Semlic bei den Hütteldorfern wirklich hoch im Kurs steht oder es sich nur um eine Rauchgranate handelt, kann nur spekuliert werden. Schön langsam wird sich die grün-weiße Trainersuche aber ihrem Finale nähern.