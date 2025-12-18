Glasner muss mit Crystal Palace in Play-off

Crystal Palace muss in der Fußball-Conference-League etwas überraschend eine Extrarunde einlegen.

Die Elf von Trainer Oliver Glasner kam am Donnerstag in der letzten Runde der Ligaphase daheim gegen Kuopion PS nicht über ein 2:2 hinaus und liegt damit nach sechs Spieltagen nur auf Rang zehn. Nur die Top 8 stehen im Achtelfinale, die nächsten 16 müssen zunächst ins Play-off. Fix im Achtelfinale steht der FSV Mainz 05 nach einem 2:0-Sieg über Samsunspor.

Palace, das einige Stammspieler schonte, ging durch Chrisantos Uche mit einem sehenswerten Außenristtreffer standesgemäß in Führung (5.). Der Tiroler Johannes Kreidl im Tor des finnischen Meisters der Vorsaison hatte keine Chance. In der zweiten Hälfte drehte der Underdog aber überraschend die Partie binnen drei Minuten: Piotr Parzyszek (50.) und Ibrahim Cisse (53.) brachten die Gäste 2:1 in Front. Ab der 73. Minute waren die Finnen jedoch nur mehr zu zehnt, nachdem Clinton Antwi nach Foul an Will Hughes glatt Rot sah. Die Engländer nutzten die numerische Überlegenheit umgehend durch ein Tor von Justin Devenny aus (76.), der Sieg gelang gegen die aufopferungsvoll verteidigenden Außenseiter aber nicht mehr.

In Mainz schossen Silvan Widmer (44.) und Nadiem Amiri via Elfmeter (48.) den FSV, der auf den verletzten Phillipp Mwene und den gesperrten Nikolas Veratschnig verzichten musste, auf Tabellenrang sieben und damit ins Achtelfinale. Auf Platz eins beendete Racing Straßburg mit 16 Punkten die Ligaphase. Neben den Franzosen und Mainzern schafften auch Rakow Czestochowa (14), AEK Athen, Sparta Prag, Schachtar Donezk, Rayo Vallecano (alle je 13) und AEK Larnaka (12) den Sprung in die Top 8.