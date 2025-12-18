Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Oliver Glasner Crystal Palace
© Getty

Conference League

Glasner muss mit Crystal Palace in Play-off

18.12.25, 23:14
Teilen

Crystal Palace muss in der Fußball-Conference-League etwas überraschend eine Extrarunde einlegen.

Die Elf von Trainer Oliver Glasner kam am Donnerstag in der letzten Runde der Ligaphase daheim gegen Kuopion PS nicht über ein 2:2 hinaus und liegt damit nach sechs Spieltagen nur auf Rang zehn. Nur die Top 8 stehen im Achtelfinale, die nächsten 16 müssen zunächst ins Play-off. Fix im Achtelfinale steht der FSV Mainz 05 nach einem 2:0-Sieg über Samsunspor.

Palace, das einige Stammspieler schonte, ging durch Chrisantos Uche mit einem sehenswerten Außenristtreffer standesgemäß in Führung (5.). Der Tiroler Johannes Kreidl im Tor des finnischen Meisters der Vorsaison hatte keine Chance. In der zweiten Hälfte drehte der Underdog aber überraschend die Partie binnen drei Minuten: Piotr Parzyszek (50.) und Ibrahim Cisse (53.) brachten die Gäste 2:1 in Front. Ab der 73. Minute waren die Finnen jedoch nur mehr zu zehnt, nachdem Clinton Antwi nach Foul an Will Hughes glatt Rot sah. Die Engländer nutzten die numerische Überlegenheit umgehend durch ein Tor von Justin Devenny aus (76.), der Sieg gelang gegen die aufopferungsvoll verteidigenden Außenseiter aber nicht mehr.

Lesen Sie auch

In Mainz schossen Silvan Widmer (44.) und Nadiem Amiri via Elfmeter (48.) den FSV, der auf den verletzten Phillipp Mwene und den gesperrten Nikolas Veratschnig verzichten musste, auf Tabellenrang sieben und damit ins Achtelfinale. Auf Platz eins beendete Racing Straßburg mit 16 Punkten die Ligaphase. Neben den Franzosen und Mainzern schafften auch Rakow Czestochowa (14), AEK Athen, Sparta Prag, Schachtar Donezk, Rayo Vallecano (alle je 13) und AEK Larnaka (12) den Sprung in die Top 8.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden