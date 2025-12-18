Alles zu oe24VIP
Eichhorn
© Getty

Unglaublicher Wert

Nicht Lennart Karl: DFB-Teenie schreibt Geschichte

18.12.25, 19:05
Lennart Karl erobert derzeit die Fußball-Welt mit geade einmal 17 Jahren, doch ein anderer Teenie aus Deutschland schreibt derzeit Geschichte. 

Ganz Fußball-Deutschland hat mit Lennart Karl eine Zukunftshoffnung gefunden. Das Offensiv-Juwel des FC Bayern München sorgt seit Wochen mit seinen unbekümmerten Auftritten in der deutschen Bundesliga und in der Champions League für Aufsehen. Sogar eine Einberufung ins Nationalteam von Julian Nagelsmann für die WM steht im Raum.

Während der 17-Jährige bereits in der Weltspitze angekommen ist, dürfte sich Deutschland allerdings auf eine noch ruhmreichere Zukunft freuen. Denn im Hintergrund gibt es einen weiteren Teenie, der derzeit Geschichte schreibt. Die Rede ist von Hertha-Talent Kennet Eichhorn.

karl bayern
© x

Der 16-Jährige bestreitet in der 2. deutschen Bundesliga derzeit seine erste Saison als Profi. Nach einem Marktwert-Update von transfermarkt.de schießt der Wert des zentralen Mittelfeldspielers in die Höhe. Während sein Marktwert erst im Oktober auf 6 Millionen Euro verbessert wurde, machte das Ausnahmetalent nun einen Sprung auf 20 Millionen Euro.

Riesen-Abstand auf Platz 2

So wertvoll war ein Spieler in Deutschlands zweithöchster Spielklasse noch nie. Wie enorm der Sprung ist, zeigt ein Blick auf Platz zwei im Marktwert-Ranking. Dort hält Tormann-Talent Dennis Seimen vom SC Paderborn mit 7 Millionen Euro, ein unglaublicher Abstand.

kennet eichhorn
© Getty

Dabei hatte Eichhorn bislang erst 13 Einsätze. 'Er hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen, ist wichtige erste Schritte im Profifußball gegangen, weil er sehr fokussiert gearbeitet und trainiert hat', lobt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber seinen Schützling.

Die logische Konsequenz ist, dass bereits mehrere Top-Teams ihr Interesse an dem Juwel bekundet haben. So hofft sogar der FC Bayern, mit Karl gemeinsam die deutsche Zukunft unter Vertrag nehmen zu können.

