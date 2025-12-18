Nach OP: Bayern-Star droht auszufallen

Der FC Bayern München muss für das kommende Auswärtsspiel gegen Heidenheim möglicherweise auf Michael Olise verzichten.

Laut der "Bild" unterzog sich der 24-Jährige nach dem 2:2-Unentschieden gegen Mainz 05 einer kleinen Operation am Auge. Um welchen Eingriff es sich dabei handelt, ist derzeit unbekannt.

Am Dienstag und Mittwoch konnte der Flügelflitzer nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Olise konnte aber schon am Mittwoch ein leichtes Lauftraining absolvieren. Aktuell ist ein Einsatz im Auswärtsspiel gegen Heidenheim fraglich.

Die Ersatzkandidaten

Bei einem Ausfall könnte ihn wieder der Kolumbianer Luis Díaz (28) ersetzen. Er kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in den Kader zurück. Ein weiterer Kandidat ist Young-Star Lennart Karl (17). Der 17-Jährige konnte in der bisherigen Saison schon 6 Treffer erzielen.

Trotzdem ist Olise erneut der zweitbeste Scorer der Mannschaft mit 9 Toren und 14 Vorlagen. Der Franzose wurde in jedem Spiel dieser Saison auf der rechten Seite eingesetzt.