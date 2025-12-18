Das ändert alles: Oranje-Knipser revolutioniert Elfmeter-Schießen

Ein Stürmer aus der niederländischen Liga sorgt mit einer völlig neuen Elfer-Technik derzeit für Aufsehen.

Einen „Panenka“ bei einem Elfmeter zu schießen, kennt mittlerweile jeder Kicker, doch haben Sie schon mal einen „Hornkamp“ gemacht? Antonin Panenka sorgte mit seinem legendären Elfer-Schupfer seinerzeit für Staunen, weil er damit die Torhüter, die sich in ein Eck warfen, alt aussehen ließ.

Doch Jizz Hornkamp hat nun noch nachgelegt und revolutioniert das Elferschießen womöglich nachhaltig. Der Stürmer des niederländischen Eredivisie-Vereins Heracles Almelo erlangte zuletzt wegen eines besonderen Elfmeters unerwartete Berühmtheit.

© Getty

Neue Technik sorgt für Staunen

Der 27-jährige Oranje-Stürmer lief im Spiel gegen PSV Eindhoven ganz normal an. Nach wenigen Schritten machte er auf seinem Standbein allerdings zwei Sprünge nacheinander. Der Torhüter wurde getäuscht, sprang in eine Ecke. Dabei hatte Hornkamp noch gar nicht zum Schuss ausgeholt. Während Keeper Matej Kovar bereits in der Ecke geschockt zusieht, was passiert, schiebt der Schütze den Ball unbeeindruckt in das andere Eck ein.

„Ich habe das schon ein paar Mal im Training gemacht. “Weil ich meinen Sprung so lange hinauszögere, denkt der Torwart wahrscheinlich, dass ich schießen werde, und hechtet sehr früh, sodass man nicht einmal hart schießen muss, sondern den Ball einfach ruhig in die andere Ecke schieben kann„, schilderte der Knipser im Interview nach dem Tor.

Die Technik mit einem Hüpfer ist nicht neu, auch Superstar Neymar ist dafür bekannt. Allerdings erfordert das Vorgehen enorme Konzentration, da es laut Regulativ verboten ist, den Anlauf zu verzögern und der Ablauf in einer Bewegung stattfinden muss. Ob zukünftig mehrere Spieler einen “Hornkamp„ machen, wird sich zeigen.