Nach Winter-Opening mit Backstreet Boys kommen 2026 Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo von 3. bis 7. Juni nach Schladming.

Die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die Leutgeb Entertainment Group veranstalten von 3. bis 7. Juni 2026 erstmals ein Sommer-Opening - nach Vorbild des alljährlichen Ski-Openings. Mit fünf Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen aus unterschiedlichen Genres sollen rund 50.000 Gäste angelockt werden. Das Line-up steht bereits: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo. Der Vorverkauf startet am 8. Dezember.

Klaus Leutgeb mit den Backstreet Boys in Schladming © Instagram

In den Stunden vor dem ersten von drei Konzerten der Backstreet Boys im Rahmen des diesjährigen Ski-Openings haben die Veranstalter ihren "nächsten Coup" bei einer Pressekonferenz im Congress Schladming vorgestellt. Veranstalter Klaus Leutgeb meinte, dass mit den nun rund 50.000 Gästen bei den Backstreet Boys Schladming das erfolgreichste Winter-Opening habe: "Nun wollen wir der erfolgreichste Sommer werden." Ziel sei es, auch im Juni 50.000 Gäste anzulocken.

© zeidler

Vier Mal Stehplätze und einmal Sitzplatzkonzert

© Getty Images

Gelingen soll das mit den fünf Einzelkonzerten in der ersten Juni-Woche. Für die ersten vier Konzerte ist bei Stehplätzen ein Fassungsvermögen von bis zu 12.000 Zuschauern geplant. Plácido Domingo wird ein Sitzplatzkonzert werden, kündigte Leutgeb an.

Scooter am Frequency © APA

Zurück zu den Backstreet Boys: Die sind laut dem Veranstalter am Donnerstag angereist und haben alle fünf noch nach Mitternacht ein Wiener Schnitzel serviert bekommen. "Sie sind gut angekommen und gut gelaunt", so Leutgeb. Noch am Donnerstag sei geprobt worden. Wo genau die US-Amerikaner Quartier bezogen haben, wurde nicht verraten, aber es sei "direkt an der Piste". Und es könne durchaus sein, dass der eine oder andere aus der Boyband auch auf der Piste anzutreffen ist, meinte der Veranstalter.

© Getty

"Irrsinnige Wertschöpfung" für die Region

Für die Tourismusregion seien die drei Konzerte ein Segen, meinte Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Region Schladming-Dachstein bei der Pressekonferenz: "Das bringt eine irrsinnige Wertschöpfung in diesen Tagen sowie 90.000 bis 100.000 Nächtigungen. Der Medienwert liegt bei über drei Millionen Euro." Rund 200 Medienvertreter aus dem In- und Ausland sind für das Ski-Opening akkreditiert.

© Getty Images

Hinzu kommt heuer auch Neuschnee und winterliche Witterung. "Was will das Landeshauptmann-Herz mehr", sagte auch der steirische Regierungschef Mario Kunasek (FPÖ). Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen Bahnen, erwähnte auch die erst vor wenigen Tagen eröffneten neuen Kabinen- und Sesselbahnen auf der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. "Außerdem dürfen Kinder bis sechs Jahre seit heuer bei uns in der Region Schladming gratis fahren", so Bliem.