Dritte Operation: Daniela Katzenberger zeigt ihre Brüste im TV

Nächstes Jahr feiert die "Katze" ihren 40. Geburtstag. Dann möchte sie sich sogar für den Playboy ausziehen., doch schon jetzt kann man einen Blick auf ihre Oberweite werfen.

Bei Daniela Katzenberger (39) denken viele sofort an ihre platinblonde Mähne, ihren unverwechselbaren Look – und natürlich an ihren üppigen Vorbau. Genau dieser rückt in der aktuellen VOX-Doku nun ungewohnt in den Mittelpunkt.

Mehr lesen:

Brust-OP Nummer drei

Bekannt wurde Daniela einst mit dem Traum, für den „Playboy“ zu posieren – ein Vorhaben, das sie damals mit Kamerateams begleitete, das sich aber nie erfüllte. Mittlerweile sagt sie selbst sämtliche Angebote ab. Doch ausgerechnet jetzt bekommen TV-Zuschauer einen sehr freien Blick auf ihr Dekolleté: Bei VOX lässt Daniela für die Voruntersuchung im Zuge ihrer erneuten Brust-OP obenrum die Hüllen fallen. Zwar werden die Brustwarzen verpixelt, doch die Konturen sind klar erkennbar.

Der Eingriff ist für die 39-Jährige jedoch kein Luxus, sondern eine gesundheitliche Notwendigkeit. Nach zwei vorangegangenen Operationen machte ihr die Oberweite zunehmend Probleme. Seit der letzten OP vor knapp vier Jahren kämpfte sie fast täglich mit starken Kopfschmerzen und war auf Schmerztabletten angewiesen – eine Belastung, die sie nicht länger hinnehmen wollte. Jetzt sollen die Brüste kleiner werden.

Die Zuschauer begleiten sie dabei Schritt für Schritt, von der Beratung bis zum Weg in den OP.

„Mit 40 ziehe ich mich aus“ – kehrt die Playboy-Idee doch zurück?

Die Operation ist inzwischen überstanden, und Daniela zeigt sich überglücklich mit dem Ergebnis. Doch ein Satz, den sie vor einiger Zeit lachend fallen ließ, sorgt nun wieder für Gesprächsstoff: „Mit 40 will ich in den ,Playboy’. Bislang habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus.“ Dürfen sich die Fans also nächstes Jahr schon auf heiße Bilder der Kult-Blondine freuen?