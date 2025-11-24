Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.11. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Unvernünftiges Verhalten könnte Ihr Liebesleben unnötig beschädigen. Beruf: Seien Sie bereit, Fehler zu korrigieren! Einsicht statt Rechthaberei!

Seien Sie bereit, Fehler zu korrigieren! Einsicht statt Rechthaberei! Fitness:Kein Tag für sportlichen Ehrgeiz. Lieber nur ein bisschen auflockern!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Man ist sicher wieder an Ihnen interessiert. Gehen Sie es langsam an! Beruf: Ihre Kompetenz hat heute mehr Gewicht. Dialog ist trotzdem wichtig.

Ihre Kompetenz hat heute mehr Gewicht. Dialog ist trotzdem wichtig. Fitness:Wenn Sie sich nicht hetzen lassen, kriegen Sie alles gut in den Griff.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Seien Sie sehr aufmerksam, wenn man ernsthaft mit Ihnen reden möchte! Beruf: Packen Sie nicht zu viel in Ihr Programm. Mehr Rücksicht auf Andere!

Packen Sie nicht zu viel in Ihr Programm. Mehr Rücksicht auf Andere! Fitness:Bleiben Sie auf dem Teppich! Länger nachdenken, realistisch planen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Es könnte Verstimmungen geben. Bleiben Sie freundlich und geduldig! Beruf: Ganz pragmatisch und sachlich! Emotionen verschärfen Probleme nur.

Ganz pragmatisch und sachlich! Emotionen verschärfen Probleme nur. Fitness:Erst mal eine Pause zum Nachdenken! Und insgesamt etwas vorsichtiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Vernünftige Klärung steht an. Realistisch und verantwortungsbewusst! Beruf: Es kommt vor allem auf gute Organisation an. Planen Sie weniger ein!

Es kommt vor allem auf gute Organisation an. Planen Sie weniger ein! Fitness:Verzicht ist ein guter Gesundheitsratgeber. Schränken Sie sich ein!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Heute weiß man Ihre Qualitäten sicher wieder viel mehr zu schätzen. Beruf: Hören Sie sich alles in Ruhe an! Gelassenheit findet solide Lösungen.

Hören Sie sich alles in Ruhe an! Gelassenheit findet solide Lösungen. Fitness:Eines nach dem anderen, auch wenn damit Ihre Geduld strapaziert wird.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Absolute Zurückhaltung! Sonst könnten die Wogen ernsthaft hochgehen. Beruf: Nehmen Sie Vorgaben vorbehaltlos an! Pflichtbewusstsein hat Vorrang.

Nehmen Sie Vorgaben vorbehaltlos an! Pflichtbewusstsein hat Vorrang. Fitness:Sie brauchen einen möglichst kühlen Kopf. Also erst mal durchatmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Zeigen Sie sich möglichst vernünftig, dann sind Sie noch attraktiver. Beruf: Disziplin, Geduld, Sachverstand! Punkten Sie mit diesen Qualitäten!

Disziplin, Geduld, Sachverstand! Punkten Sie mit diesen Qualitäten! Fitness:Es darf wieder mal etwas asketischer sein. Nüchternheit gibt Energie.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Haben Sie Verständnis für Vorbehalte! Ohne Geduld geht es heute nicht. Beruf: Langsamer! Sehr genau zu schauen und nachzurechnen ist am wichtigsten.

Langsamer! Sehr genau zu schauen und nachzurechnen ist am wichtigsten. Fitness:Organisieren Sie sich heute erst mal in Ruhe, statt Tempo zu machen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Ihre Ernsthaftigkeit kommt gut an. Seien Sie trotzdem gefühlvoller! Beruf: Bringen Sie Ihre organisatorische und wirtschaftliche Kompetenz ein!

Bringen Sie Ihre organisatorische und wirtschaftliche Kompetenz ein! Fitness:Freuen Sie sich auf einen Motivationsschub durch positives Feedback!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Punkten Sie mit einer verlässlichen und verständnisvollen Haltung! Beruf: Halten Sie sich an Fakten und argumentieren Sie möglichst sachlich!

Halten Sie sich an Fakten und argumentieren Sie möglichst sachlich! Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, um Ordnung zu schaffen. Auch in Ihrer Planung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Etwas kühles Tagesklima. Der Liebe tut das bestimmt keinen Abbruch. Beruf: Wohlüberlegt zur Sache, dann lässt sich alles sehr gut organisieren!

Wohlüberlegt zur Sache, dann lässt sich alles sehr gut organisieren! Fitness:Tempo und Hektik sind kontraproduktiv. Konzentration erspart Stress.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.