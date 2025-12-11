Alles zu oe24VIP
Kartoffeln schneller schälen: Mit diesem Trick geht es in Sekunden
© Getty Images

Kochtipps

Kartoffeln schneller schälen: Mit diesem Trick geht es in Sekunden

11.12.25, 12:04
Kartoffelsalat selbst machen klingt einfach - bis die Kartoffeln geschält werden müssen. Ein Lifehack aus dem Netz verspricht Abhilfe.

Wer schon mal einen richtig leckeren Kartoffelsalat gemacht hat, kennt es: Die Kartoffeln müssen geschält werden, und plötzlich ziehen sich die Minuten endlos. Gerade bei größeren Mengen kann das zu einem echten Geduldstest werden. 

Kartoffeln schneller schälen: Mit diesem Trick geht es in Sekunden
© Getty Images

Der Hack aus dem Netz 

Auf TikTok, Instagram und Co. kursieren Lifehacks für fast jedes Küchenproblem. Auch für das lästige Kartoffelschälen gibt es einen Tipp: Kartoffeln vor dem Kochen anritzen und nach dem Kochen kurz in ein Eiswasserbad legen. 

Kartoffeln schnell schälen: So funktioniert der Hack 

  1. Kartoffeln in der Mitte mit einem Messer rundherum leicht einschneiden.
  2. Wie gewohnt kochen, bis sie gar sind.
  3. Sofort in ein Eiswasserbad legen und kurz abkühlen lassen.
  4. Schale von beiden Seiten abziehen - Fertig! 

 

Dieser kleine Trick ist ein echter Gamechanger. Er spart Zeit, macht den Prozess weniger nervig und sorgt dafür, dass mehr Energie fürs kreative Kochen bleibt, und nicht fürs Schälen verschwendet wird.

