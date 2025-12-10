Pikant statt süß: Die besten herzhaften Kekse für die Weihnachtszeit

Vanillekipferl, Zimtsterne, alles schon tausend Mal gesehen und gegessen? Dann wird es Zeit für etwas Abwechslung. Wer sich an den süßen Naschereien schon satt gegessen hat, der sollte einmal die pikante Variante probieren. Hier stehen herzhafte Keksideen für Sie bereit.
Thymian statt Zimt und Käse statt Schokolade: Herzhafte Kekse bringen frischen Wind auf den Keksteller und sind die perfekte Überraschung für Ihre Gäste. Sie sind nicht nur eine köstliche Abwechslung, sondern auch ein echter Hingucker auf jedem festlichen Buffet. Hier kommen einige kreative Rezepte, die zeigen, dass Kekse nicht immer süß sein müssen.
Herzhafte Käseplätzchen
Zutaten:
- 100 g Butter (weich)
- 100 g Obers
- 1 Ei
- 100 g geriebener Käse
- 250 g Weizenmehl
- 1 TL Backpulver
- 1 ½ TL Salz
- 1 Ei (zum Bestreichen)
- Gewürze & Samen nach Wahl (Paprikapulver, Kümmel, Mohn, Sesam)
Zubereitung:
- Weiche Butter schaumig schlagen, Ei und Obers einrühren. Käse, Mehl, Backpulver und Salz dazugeben und zu einem eher klebrigen Teig verarbeiten.
- Mit Pfeffer, Paprikapulver oder anderen Gewürzen nach Belieben abschmecken.
- Teig mindestens 1 Stunde kühlstellen, dann auf bemehlter Fläche dick ausrollen und in gewünschte Formen stechen.
- Backofen auf 180 °C vorheizen. Plätzchen mit verquirltem Eigelb bestreichen und nach Belieben mit Mohn oder Sesam bestreuen.
- Ca. 12 Minuten backen, bis sie goldgelb sind. Lassen Sie sich von diesem würzigen Genuss verzaubern!
Thymian-Parmesankekse
Zutaten:
- 200 g Mehl (und zum Arbeiten)
- 1/4 TL Salz
- 60 g geriebener Parmesan
- 1 Ei
- 120 g kalte Butter
- 1-2 EL getrockneter Thymian
Zubereitung:
- Mehl auf einer Arbeitsfläche sieben, eine Mulde formen und Salz, Parmesan und Ei hineingeben. Kalte Butter in Stücken und Thymian dazugeben.
- Alles zu einem krümeligen Teig hacken und rasch zu einem glatten Teig verkneten.
- Den Teig für ca. 30 Minuten in Frischhaltefolie im Kühlschrank ruhen lassen.
- Teig auf einer bemehlten Fläche ca. 3 mm dick ausrollen, Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
- Bei 180 °C Ober- und Unterhitze 12-15 Minuten goldgelb backen.
- Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und mit einem Joghurt-Dip servieren – ein absoluter Genuss!
Pikante Sauerrahmtaler
Zutaten (für 50 Stück):
- 250 ml Emmentaler Käse
- 300 g Weizenmehl
- 125 g kalte Butter
- 1 Prise Kreuzkümmel
- Salz und Pfeffer
- 2 EL fein gehackte Petersilie
- 150 ml Sauerrahm
- Paprikapulver (edelsüß)
Zubereitung:
- Den Emmentaler Käse fein reiben und mit Sauerrahm und Paprikapulver glatt rühren.
- Mehl in eine große Schüssel sieben, mit Käse, Butter, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermengen und zu einem glatten Teig kneten.
- Den Teig ausrollen und mit einem Ausstecher 5 cm große Taler ausstechen.
- Taler auf ein gefettetes Backblech legen und mit Sauerrahm bestreichen, mit dem restlichen Käse und der Petersilie bestreuen.
- Bei 200 °C für 15 Minuten goldbraun backen – und genießen!
Parmesankekse
Zutaten:
- 350 g Mehl
- 75 g geriebener Parmesan (plus zum Servieren)
- 1 Ei
- 150 g kalte Butter
- 1 Prise Piment d’Espelette
- 1 Prise Salz
Zubereitung:
- Mehl, Ei, Parmesan, Salz, Piment d’Espelette und Butter zu einem geschmeidigen Teig verkneten.
- Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde kühl stellen.
- Auf einer bemehlten Fläche den Teig ca. 3 mm dick ausrollen und mit einem Ausstecher (z.B. Kreise mit welligem Rand) Plätzchen ausstechen.
- Auf ein Backblech legen, mit einem Keksstempel dekorieren und bei 200 °C ca. 10-12 Minuten backen.
- Abkühlen lassen und nach Belieben mit zusätzlichem Parmesan bestreuen.
Ob zum Fest, zum Aperitif oder einfach als Snack zwischendurch – mit diesen Rezepten bringen Sie garantiert Abwechslung auf den Tisch!